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Bakan Mehmet Şimşek: Enflasyon 2024 ortasından itibaren düşmeye başlayacak

Bakan Mehmet Şimşek: Enflasyon 2024 ortasından itibaren düşmeye başlayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Şimşek, para politikası duruşunun olumlu etkisiyle 2024 yılı ortasından itibaren yıllık enflasyonun düşmeye başlayacağını kaydetti.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan temmuz ayına ilişkin enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Açıklanan yıllık enflasyonun piyasa beklentileriyle uyumlu olduğunu ifade eden Şimşek, "Mali tedbirler, döviz kuru gelişmeleri ve ücret artışlarının etkisiyle enflasyon temmuzda yıllık yüzde 47,8 ile piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşti.

Dezenflasyon ile fiyat istikrarının hedeflendiği bir geçiş sürecindeyiz. Para politikası duruşunun olumlu etkisiyle 2024 yılı ortasından itibaren yıllık enflasyon düşmeye başlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, dezenflasyon sürecini mali disiplinle destekleyeceklerini belirterek, politikalarının temel amacının orta vadede enflasyonu kalıcı olarak tek hanelere indirmek olduğunu vurguladı.

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