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Lübnan Dışişleri Bakanı'ndan, bakanlık binasını onaran Türkiye'ye teşekkür

Lübnan Dışişleri Bakanı'ndan, bakanlık binasını onaran Türkiye'ye teşekkür

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, Bakanlık binasını onararak yeniden kullanıma kazandıran Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'na (TİKA) teşekkür etti.

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Buhabib, 1955'te inşa edilen ancak büyük oranda atıl durumdaki Lübnan Dışişleri Bakanlığı binasının TİKA tarafından onarım ve yenileme işlemlerinin yapılarak hizmete açılmasına dair AA muhabirine açıklamada bulundu.

Ülkede 4 Ağustos 2020'deki büyük liman patlamasında kiralık olarak kullanılan Lübnan Dışişleri Bakanlığı'na ait binanın büyük hasar gördüğünü hatırlatan Buhabib, "Bakanlık çalışanlarının büyük bir kısmı birkaç binaya yerleştirildi. Mevcut bu bina ise devlete ait. 7 kattan oluşan binanın 4 katını Türkiye onardı." dedi.

Bakanlık binasını onarmalarından dolayı Türkiye Dışişleri Bakanlığı ve TİKA'ya müteşekkir olduklarını belirten Buhabib, "(Patlama nedeniyle) Eski Dışişleri Bakanlığı binamızı kullanamıyoruz. Bu konuda eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun çok yardımları oldu. TİKA ve Türkiye Dışişleri Bakanlığına çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Binanın renovasyonunun tamamlandığını aktaran Buhabib, bakanlık bünyesindeki memur ve diplomatların artık tek bir binada çalışabileceğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yakın zamanda New York'ta bir araya geleceklerini söyleyen Lübnanlı Bakan, "İki ülke arasındaki ilişkiler bence çok iyi. Bölgesel ve uluslararası olmak üzere birçok noktada ortak hareket ediyoruz. Bu ilişkilerin daha da güçlenmesini temenni ediyoruz." diye konuştu.

Proje 5 ayda tamamlandı

TİKA Beyrut Program Koordinasyon Ofisi'nden alınan bilgiye göre binanın onarım ve yenileme faaliyetlerine Aralık 2022'de başlandı ve proje 152 gün süren çalışmaların ardından 22 Mayıs'ta bitirildi.

Proje kapsamında binanın personel çalışma odalarından oluşan 2. ve 3. katları, basın ve toplantı salonunun bulunduğu 6. kat ve bakanın makam odasının yer aldığı 7. kat onarıldı.

Aynı zamanda giriş katı, güvenlik, kafeterya bölümleri ve basın toplantısı salonunun tefrişatı da yapıldı.

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