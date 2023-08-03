Bolu'da traktör kazası: 2 buçuk yaşındaki Merve öldü

BOLU'nun Göynük ilçesinde kum taşıyan traktörün içerisinde bulunan 2,5 yaşındaki Merve Nur Gürsel, traktörün devrilmesi neticesinde hayatını kaybetti.

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Acı olay, Bolu’nun Göynük ilçesinde Çatacık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çatacık köyünde römorkunda kum yüklü olan 81 FK 298 plakalı traktör, engebeli arazide aniden hareket etti.

İçerisinde Gökhan Gürsel ve 2,5 yaşındaki kızı Merve Nur Gürsel’in bulunduğu traktör, aniden hareket ederek devrildi. Devrilen traktör içerisindeki küçük kız çocuğu ağır yaralandı.

Köylülerin yardımıyla traktör içerisinden yaralı olarak çıkarılan 2,5 yaşındaki kız, otomobil ile Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Hastanede yapılan müdahaleler yetersiz kaldı

Apar topar hastaneye götürülen küçük kız, hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Merve Nur Gürsel, yapılan otopsinin ardından Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Acılı aile gece boyunca hastanede bekledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.