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Cami inşaatının mühendisi çukura düştü!

Cami inşaatının mühendisi çukura düştü!

Mersin'e cami inşaatında görev alan mühendis, cami çevresinde neden açıldığı bilinmeyen çukura düştü. Düşen kadını sağlık ekipleri ve çevredekiler kurtardı.

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Olay, Tarsus bağlı Şehit Mustafa Mahallesi’nde bulunan Küçük Minare Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tadilat yapılan Küçük Minare Camii inşaatında görevli mühendis Ayşe M. henüz bilinmeyen bir nedenle inşaat alanında bulunan çukura düşerek yaralandı.

Talihsiz kadın olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kadının durumun iyi olduğu öğrenildi.

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