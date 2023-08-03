Engelli maaşları 2023 kaç para oldu ağustos ayında ne zaman ödenir?

Devlet tarafından engelli vatandaşlara ödenen para temmuz ayında zamlandı. Buna göre yüzde 40-69 oranlarında engelliliği bulunanlar için 1738 lira olarak ödeniyordu. Asgari ücrete gelen yüzde 34,04 zamla birlikte yüzde 40-69 oranlarında engelliliği bulunanların maaşı 2330 liraya yükseldi. Yüzde 70 ve üzerinde engellilik oranı olanlar için ise bu rakam 3201 lira oldu

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Temmuz ayında asgari ücrete zam yapıldı. Asgari ücret net 11 bin 402 TL, brüt ise 13 bin 414 TL oldu. Son zamdan sonra engelli maaşlarına da yeni bir zam yapıldı. 2022 maaşları olarak da bilinen engelli maaşları engel durumuna göre değişiyor. Buna göre Yüzde 40-69 oranlarında engelliliği bulunanlar için 1738 lira olarak ödeniyordu. Asgari ücrete gelen yüzde 34,04 zamla birlikte yüzde 40-69 oranlarında engelliliği bulunanların maaşı 2330 liraya yükseldi. Yüzde 70 ve üzerinde engellilik oranı olanlar için ise bu rakam 3201 lira oldu.

Muhtaç ve Kimsesizlere Aylık nasıl Bağlanır

Engelli vatandaşımızın maaş almaya hak kazanabilmesi için, muhtaç, kimsesiz ve güçsüz olması gerekiyor. Kanunun ifadesine göre engelli aylığı bağlanabilmesi için aranan ilk şart;

Başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede engelli olduğunun tam teşekküllü bir hastaneden alınan raporla belgelenmesi gerekiyor. İkinci olarak 18 yaşını tamamlamış ve bakacak kimsesinin olmaması,

Üçüncü olarak da her ne ad altında olursa olsun aylık gelir tutarının memur maaş katsayısı ile 300 gösterge rakamının çarpılması sonucu bulunacak rakamın altında olması gerekiyor.

Nasıl Başvurulur?

En çok karşılaştığımız soruların başında engelli olan veya engelli yakını bulunan kişilerin aylık talep etmek için nereye başvuracakları ve hangi yolu izleyecekleri yönündedir. Yani izlenecek yoldan habersiz olmalarıdır.

Öncelikle engelli aylığına başvuracak olan kişinin bir Başvuru Formu doldurması gerekiyor. Başvuru formu Kaymakamlıklara bağlı mal müdürlüklerinden alınabilir.

Ayrıca yukarıda belirttiğimiz üzere, malullük ve sakatlık aylığa bağlanacaklar için engelli raporu vermeye yetkili hastaneden alınacak Sağlık Kurulu Raporu.

Başvuru formuyla birlikte 2 adet fotoğraf gereklidir.

Başvurular kişinin ikamet ettiği yerin ilçe kaymakamlığına yapılır. Ancak, aylık bağlanmasına kaymakamlıklar karar vermez. Kişinin belgeleri eksiksiz olarak alınır ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğüne gönderilir. Aylık bağlayan son makam burasıdır.

Aylık başvurusu yapılırken başvuru formuyla birlikte istenen belgeler aşağıdaki gibidir:

Dilekçe

Mal Bildirim Beyanı,

Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,

Sağlık Kurul Raporu

2 adet Vesikalık Fotoğraf

Fakirlik Kağıdı (Muhtarlıklardan alınır)

Sosyal Güvenlik Kurumundan Maaş Almadığını Gösteren Belge.

Bu belgeler hazırlanarak bağlı bulunan illerde Valilik ve Defterdarlık, ilçelerde Kaymakamlık ve Malmüdürlüklerine başvurulur. İstenen belgeler içinde hâlâ neden Sosyal Güvenlik Kurumundan maaş alınmadığına dair belge istenir, anlaşılır gibi değil ama istendiği için sizler aylık taleplerinizin kısa sürede sonuçlanması için gönderiniz.