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Kayseri'de acı kaza! Otomobil ve motosiklet çarpıştı: 1 kişi öldü

Kayseri'de acı kaza! Otomobil ve motosiklet çarpıştı: 1 kişi öldü

Kayseri'de direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü ve motosiklet sürücüsü çarpışması sonucu meydana gelen kazada; motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ovaçiftliği Mahallesi'nde meydana gelen kazada, M.T. yönetimindeki 06 BBG 903 plakalı otomobil ile Murat Y. yönetimindeki motosiklet çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede Murat Y.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yılmaz'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga kaldırırken, otomobil sürücüsü M.T. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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