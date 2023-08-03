Melina Demirbay kimdir, yaşı kaç? Kerem Demirbay'ın karısı ne iş yapıyor?

Galatasaray'a çok konuşulan bir transfer daha gerçekleşti. Sarı kırmızılılar, Kerem Demirbay'ı resmen duyurdu ve Kerem Demirbay dün akşam eşi Meline Demirbay ile maç izlemem gitti ve ilk paylaşımı yaptı. Bu gelişme sonrasından Kerem Demirbay'ın eşi Melina Demirbay merak edildi. Peki kimdir Melina Demirbay, aslen nereli, kaç yaşında? Melina Demirbay ınstagram adresi ne?

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Galatasaray'ın orta saha transferi olarak açıklanan Kerem Demirbay dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Gurbetçi futbolcunun hayatı merak konusu oldu. Özellikle dün ilk kez kendini gösteren eşi Melina Demirbay merak edildi. Güzelliği ile dikkat çeken Meline Demirbay kimdir?

Yıldız Galatasaray'ın dün sahasında oynadığı Zalgiris karşılaşmasını da eşiyle birlikte tribünden takip etti.Meline Demirbay sosyal medya hesabından da ilk paylaşımını yaptı. Meline Demirbay, Zalgiris maçı öncesi Rams Park'tan bir fotoğrafını paylaştı.

Daha sonra ise Galatasaray'ın, Kerem Demirbay için hazırladığı videoyu da paylaştı.

Melina Demirbay kimdir?

Beklentileri yükselten bir transfere daha imza atan Galatasaray'da Kerem Demirbay'ın eşi Melina Demirbay da gündeme oturdu. Kendisine dair pek çok sorgulama yapılıyor. Sosyal medyada hakkında çok fazla bilgi bulunmuyor. Sadece 3 çocuk sahibi olduğu yazıyor. Eşi gibi o da çok fazla bilgi vermemeyi tercih ediyor. Alman basınında da detaylı bir bilgi bulunmuyor.