BIST 7.342
DOLAR 26,97
EURO 29,57
ALTIN 1.679,96
HABER /  EKONOMİ

Temmuzda ihracatın şampiyonu otomotiv endüstrisi oldu!

Temmuzda ihracatın şampiyonu otomotiv endüstrisi oldu!

Otomotiv endüstrisi, geçen ay en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu.

Abone ol

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen ay 2,7 milyar dolarlık ihracata imza atan otomotiv endüstrisini, 2,1 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1,5 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti.

Temmuz ayında en fazla ihracat artışı yüzde 359 ile gemi yat ve hizmetleri sektöründe gerçekleşti.

Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 79,7'sini gerçekleştiren sanayi grubunda yüzde 3,8 artışla 14 milyar 15 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 17,7'sini oluşturan tarım grubunda yüzde 17,7 yükselişle 3 milyar 105 milyon dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,6 pay alan madencilik grubunda 5,2 azalışla 462,9 milyon dolarlık dış satım gerçekleşti.

En fazla ihracat Almanya'ya yapıldı

Temmuz ayında en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler 1,5 milyar dolarla Almanya, 1,1 milyar dolarla İtalya, 916,8 milyon dolarla ABD oldu.

İller bazında bakıldığında ise en fazla dış satım 7,2 milyar dolarla İstanbul, 1,5 milyar dolarla Kocaeli, 1,2 milyar dolarla Bursa şeklinde sıralandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Murat Karayalçın'dan çok konuşulacak sözler: Tarafların tümü anlaşırsa...
Murat Karayalçın'dan çok konuşulacak sözler: Tarafların tümü anlaşırsa...
Eti Bakır'ın Mazıdağı Tesisi sürdürülebilir bataryalar için AB'den fon almaya hak kazandı!
Eti Bakır'ın Mazıdağı Tesisi sürdürülebilir bataryalar için AB'den fon almaya hak kazandı!
RAMS Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
RAMS Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Rus hükümeti bir ülke diplomatlarını daha dost olmayan ülkeler listesine ekledi
Rus hükümeti bir ülke diplomatlarını daha dost olmayan ülkeler listesine ekledi
Zeynep Sever, göğüs dekoltesindeki detay üzerinden eşi Volkan Demirel'e gönderme yaptı
Zeynep Sever, göğüs dekoltesindeki detay üzerinden eşi Volkan Demirel'e gönderme yaptı
Çin’de Doksuri Tayfunu nedeniyle ölü sayısı 21’e yükseldi!
Çin’de Doksuri Tayfunu nedeniyle ölü sayısı 21’e yükseldi!
Kayseri'de acı kaza! Otomobil ve motosiklet çarpıştı: 1 kişi öldü
Kayseri'de acı kaza! Otomobil ve motosiklet çarpıştı: 1 kişi öldü
Rusya ve Suriye’den ortak askeri tatbikat!
Rusya ve Suriye’den ortak askeri tatbikat!
Engelli maaşları 2023 kaç para oldu ağustos ayında ne zaman ödenir?
Engelli maaşları 2023 kaç para oldu ağustos ayında ne zaman ödenir?
Bolu'da traktör kazası: 2 buçuk yaşındaki Merve öldü
Bolu'da traktör kazası: 2 buçuk yaşındaki Merve öldü
Cami inşaatının mühendisi çukura düştü!
Cami inşaatının mühendisi çukura düştü!
Lübnan Dışişleri Bakanı'ndan, bakanlık binasını onaran Türkiye'ye teşekkür
Lübnan Dışişleri Bakanı'ndan, bakanlık binasını onaran Türkiye'ye teşekkür