Hamileler sıcak çarpmasından korunmalı!

Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Erkan Elçi, aşırı sıcak havanın hamilelerde susuz kalmaya, yorgunluğa, sıcak bitkinliğine, bayılmaya ve hatta sıcak çarpmasına neden olabileceği uyarısında bulundu.

Abone ol

Sıcak havaların hamileler için ekstra zorluklar getirdiğini belirten İSÜ Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Erkan Elçi, “Bazı anne adayları sıcak havalarda hamile kalmayı zorlayıcı bulmaktadır. Sıcak havalar gebelerde bazı durumlara sebep olabilir. Bunlar, özellikle dehidrasyon (su kaybetmek), sıcak bitkinliği ve sıcak çarpmasıdır” şeklinde konuştu.

“Çekirdek vücut sıcaklıkları daha fazla”

Birçok kadın hamilelik sırasında daha sıcak hissettiklerini söylediğinin altını çizen Doç. Dr. Erkan Elçi, “Ancak hamile kadınların çekirdek vücut sıcaklığının aslında hamilelik nedeniyle normalden daha yüksek olduğunu gösteren sınırlı kanıt vardır. Yine de daha sıcak havalar kesinlikle hamile kadınların kendilerini daha sıcak ve rahatsız hissetmelerine neden olabilir. Sıcak hava ayrıca susuz kalmaya, yorgunluğa, sıcak bitkinliğine, bayılmaya ve hatta sıcak çarpmasına neden olabilir. Bu yüzden hamileyken serin kalmak gerçekten önemlidir” ifadelerini kullandı.

“Sıcak hava dalgası varsa egzersizden kaçının”

Hamilelerin sıcak havalarda kendilerini aşırı zorlamaktan kaçınmaları gerektiği uyarısında bulunan Doç. Dr. Erkan Elçi, önerilerini şöyle sıraladı:

“Gebeliğin ilk 12 haftasında hamile bir kadının vücut ısısı 39,2 derecenin üzerine çıkarsa, bebeğin doğum kusurlarına sahip olma riski biraz artar. Ancak endişelenmeyin, bir kadının vücut ısısı, ateşi olmadan veya çok sıcak ve nemli bir iklimde egzersiz yapmadan tipik olarak bu kadar yüksek olmaz. Bu yüzden özellikle hamileliğin ilk üç ayında kendinizi aşırı yormaktan kaçınmak en iyisidir. Ani bir sıcak hava dalgası varsa ve hava çok sıcak ve nemliyse, sakinleşmeniz ve egzersiz yapmaktan kaçınmanız gerekir. Sıcağa alışana kadarki ilk birkaç gün bu durum sürebilir.”

“Çantanızda su spreyi taşıyın”

Sıcak günlerde vücudu soğutmak için su kullanılması gerektiğini işaret eden Doç. Dr. Erkan Elçi, şunları söyledi: “Bir sıcak hava dalgası sırasında serin bir banyo yapmak, daha az sıcak ve rahatsız hissetmenize yardımcı olabilir. Banyo yapıyorsanız, su sıcaklığı 32 dereceyi geçmemelidir. Sıcak havalarda dışarı çıkıyorsanız veya egzersiz yapıyorsanız, susuz kalmamak için yanınızda su taşıyın. Çantanızda bir su spreyi de taşıyabilirsiniz, böylece hızlıca serinlemek için kendinize biraz soğuk su sıkabilirsiniz. Bileklerinizi soğuk akan suyun altına sokmak çok etkili bir yöntemdir veya şişenizden bileklerinizin üzerlerine biraz su dökmek fayda sağlayabilir. Boynunuzun arkasına, alnınıza veya başınızın üstüne uygulanan serin, nemli bir bez de vücut ısınızı düşük tutmanın iyi bir yoludur.”

“Nefes alabilen kıyafetler giyin”

Terlememek için nefes alabilen kumaşlar giyilmesi gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Elçi, bu yöntemin hamile kadınları daha serin tutarak, gebelikte yaygın bir sorun olan göğüslerin altında ve karında gelişebilecek ısı döküntülerini önlemeye yardımcı olacağını belirtti.

“Bu belirtiler sıcak çarpması işareti olabilir”

Sıcak havalarda, sıcak bitkinliği veya sıcak çarpması belirtilerini bilmenin hayati önem taşıdığını belirten Doç. Dr. Elçi, ısı bitkinliğinin belirtilerini şöyle sıraladı:

“Baş dönmesi, iştah kaybı ve hasta hissetme, aşırı terleme ve solgunluk, nemli cilt, kollarda, bacaklarda ve midede kramplar, hızlı nefes alma ve nabız, 38 derece veya üzeri sıcaklık, yoğun susuzluk.”

“30 dakikada vücudunuzu soğutamazsanız doktora başvurun”

Doç. Dr. Elçi, “Gebeyseniz ve üsttekilere benzer belirtileriniz varsa, gölgeye veya içeriye serin bir yere geçin ve ayaklarınız yukarıda olacak şekilde uzanın. Rehidrasyon için su için. Bir fan veya soğuk su spreyi ile vücudunuzu soğutun. 30 dakika içinde kendilerini daha iyi hissetmeye veya soğumaya başlayacaksınız. Eğer 30 dakika olduğu halde, hâlâ kendinizi sıcak ve kuru hissediyor; hava çok sıcak olmasına rağmen terlemiyor, 40 derece veya üzerine çıkan bir sıcaklığa sahipseniz, hızlı nefes alıyor veya nefes darlığınız ve kaşıntınız varsa, acil olarak doktorunuza başvurun” dedi.

Nefes almanın da serin kalmada önemli olduğunu belirten Doç. Dr. Elçi, “Nefes almak ısıyı dışarı atar, bu nedenle iyi bir nefes alma düzenine sahip olduğunuzdan emin olun (bazı insanlar çok hızlı veya çok yavaş nefes alır) derin ve yavaş nefes alın” diye konuştu.

“Hamilelikte ayaklar ve parmaklar şişebilir”

Hamilelikte vücut normalden daha fazla su tuttuğu için ayak bilekleri, ayaklar ve parmakların şişebileceğine dikkat çeken Doç. Dr. Elçi, “Genellikle sıcak havalarda, günün sonunda ve hamileliğinizin ilerleyen dönemlerinde bu durum daha da artar ve kötüye gider. Gün boyunca, özellikle hava sıcaksa veya çok ayakta duruyorsanız, ekstra su vücudun en alt kısımlarında birikme eğilimindedir. Büyüyen rahminizin basıncı, bacaklarınızdaki kan akışını da etkileyerek bacaklarınızda, ayak bileklerinizde ve ayaklarınızda sıvı birikmesine neden olabilir” dedi.

Doç. Dr. Elçi, bileklerinde şişlik oluşan hamilelere şu önerilerde bulundu: “Uzun süre ayakta durmaktan kaçının. Rahat ayakkabılar ve çoraplar giyin, sıkı askılı her şey sıkışabilir. Mümkün olduğu kadar ayaklarınızı yukarıda tutarak dinlenmeye çalışın. Bol su için. Bu, vücudunuzun fazla sudan kurtulmasına yardımcı olur. Gün içinde düzenli yürüyüşler yapmaya veya ayak egzersizleri yapmaya (otururken veya ayakta dururken) çalışın; bunlar kan dolaşımını iyileştirebilir, ayak bileklerindeki şişliği azaltabilir ve baldır kaslarındaki krampları önleyebilir. Ayağınızı yukarı ve aşağı bükebilir, uzatabilir veya her ayağı bir daire içinde döndürebilirsiniz.”