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Evde bakım maaşları ağustos ödemesi, ne zaman yatar? Kaç para olacak?

Evde bakım maaşları ağustos ödemesi, ne zaman yatar? Kaç para olacak?

Memura yapılan son enflasyon zammı sonrası evde bakım maaşlarına da zam geldi. Evinde hasta, yaşlı ya da engelli vatandaşlara bakan kişilere ödenen evde bakım parası son zamla birlikte 5 bin 98 lira oldu. Peki ağustos ayı evde bakım maaş ödemesi ne zaman yapılacak?

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hasta, yaşlı, engelli bireyler ve ailelerine verilen devlet desteği, her ay belirli bir tarihten itibaren hesaplara geçiyor. Ağustos ayında da evde bakım maaşları ihtiyaç sahiplerine ödenecek. Son zamla birlikte evde bakım maaşları 5 bin 98 lira oldu. Peki evde bakım maaşı nasıl alınır, nereye başvuru yapmak gerekir? 

Evde bakım maaşı yattı mı?

Evde bakım parası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor. Buna göre; Evde bakım maaşları 15 Temmuz'dan itibaren hesaplara yatırılmaya başlayacak.

Evde bakım maaşı kaç para oldu?

2023 Ocak zammı sonrası evde bakım aylığı 4 bin 337 lira olmuştu. 2023 Temmuz zammı ile yılın ikinci yarısında geçerli olacak yeni evde bakım maaşı belli oldu. Buna göre bakıma ihtiyacı olan yaşlı, engellilere yönelik verilen evde bakım desteği 5 bin 98 lira oldu.

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