BIST 7.342
DOLAR 26,97
EURO 29,57
ALTIN 1.679,96
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Malatya'da bir garip hırsızlık! Caminin minaresinde hilali çalmaya çalıştı

Malatya'da bir garip hırsızlık! Caminin minaresinde hilali çalmaya çalıştı

Malatya'da depremde yıkılan Eski Cami’nin minaresindeki hilali almak için her gece minareye tırmanan genç mahalleyi canından bezdirdi.

Abone ol

Yeşilyurt ilçesi Kiltepe Mahallesi’nde yaşanan olayda Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen Ehramcı sokaktaki Eski Cami yıkılırken, minaresi ise ayakta kaldı. Minarenin tehlike arz ettiği gerekçesiyle mahalle sakinleri tarafından yıkılması istenirken, bölgede ailesiyle yaşayan ve psikolojik sorunları bulunduğu belirtilen F.U.’nun (30) her gece minareye tırmanarak hilali almaya çalışması mahalle sakinlerini canından bezdirdi.

Gencin bir aydır her gece düzenli olarak minareye kurduğu düzenekle tırmandığını belirten Kiltepe Mahalle Muhtarı Cemal Demirtaş, "Depremde hasar alan eski camimiz üç ay önce yıkılırken, minaresi ise ayakta kaldı. Mahallemizde de sıkıntıları bulunan bir gencimiz var minaredeki hilali almak için bir düzenek kurmuş merdivenle minareye çıkıyor.

Her gece buraya polis geliyor ve aile ile nöbet tutuyor. Minarenin kapısına kaynak yaptık kaynağı kırarak yine minareye çıkıyor. Kendini şartlandırmış hilali alacağım diyor, her akşam 20.00 gibi çıkıyor sabah namazına kadara hilali almak için uğraşıyor. Minarenin bir an önce yıkılmasını istiyoruz” diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
İOKBS bursluluk sınavı hangi tarihte, saat kaçta? İOKBS ne zaman sınav takvimi 2023?
İOKBS bursluluk sınavı hangi tarihte, saat kaçta? İOKBS ne zaman sınav takvimi 2023?
Cumhurbaşkanlığı yetkilisi: Türk-Rus ilişkilerinde olumsuz arka plan yaratma girişimleri beyhude
Cumhurbaşkanlığı yetkilisi: Türk-Rus ilişkilerinde olumsuz arka plan yaratma girişimleri beyhude
The Economist 'Nijer'deki darbe, Fransa için dehşet verici' dedi Afrika analizinde Türkiye detayı
The Economist 'Nijer'deki darbe, Fransa için dehşet verici' dedi Afrika analizinde Türkiye detayı
Evde bakım maaşları ağustos ödemesi, ne zaman yatar? Kaç para olacak?
Evde bakım maaşları ağustos ödemesi, ne zaman yatar? Kaç para olacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki YAŞ toplantısı başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki YAŞ toplantısı başladı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek uluslararası yatırımcılarla görüşecek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek uluslararası yatırımcılarla görüşecek
Kızlarıyla boğulma tehlikesi geçiren babadan acı haber!
Kızlarıyla boğulma tehlikesi geçiren babadan acı haber!
Hamileler sıcak çarpmasından korunmalı!
Hamileler sıcak çarpmasından korunmalı!
Melina Demirbay kimdir, yaşı kaç? Kerem Demirbay'ın karısı ne iş yapıyor?
Melina Demirbay kimdir, yaşı kaç? Kerem Demirbay'ın karısı ne iş yapıyor?
Zeytinyağında Avrupa kriz yaşarken Türkiye'de rekor üretim var!
Zeytinyağında Avrupa kriz yaşarken Türkiye'de rekor üretim var!
Karnı ağrıyan hastanın karnından 22 santimetrelik kist çıktı!
Karnı ağrıyan hastanın karnından 22 santimetrelik kist çıktı!
Temmuzda ihracatın şampiyonu otomotiv endüstrisi oldu!
Temmuzda ihracatın şampiyonu otomotiv endüstrisi oldu!