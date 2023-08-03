İOKBS bursluluk sınavı hangi tarihte, saat kaçta? İOKBS ne zaman sınav takvimi 2023?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 5. sınıflardan 11. sınıf öğrencilerine kadar her yaş grubuna düzenlediği İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için geri sayım devam ediyor. 2023-2024 Eğitim Öğretim Dönemi için 29 Mayıs - 16 Haziran tarihleri arasında sınava başvuru yapan adaylar ve velileri, arama motorlarında '5,6,7,8,9,10,11. sınıf İOKBS bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta?' sorularının cevabını araştırıyor.

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İOKBS bursluluk sınavı için geri sayım devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine uygulanan bursluluk sınavı hakkında araştırmalar hız kazandı. 5., 6., 7., 8., 9., 10. ve 11. sınıflara uygulanan İOKBS'nin ne zaman olduğunu merak edenler için 'İOKBS bursluluk sınavı hangi tarihte, saat kaçta?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

5,6,7,8,9,10,11. sınıf İOKBS sınav tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yurt içinde binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleşecek 2023 Bursluluk sınavı (İOKBS) 3 Eylül 2023 Pazar günü saat 10.00'da tek oturum şeklinde gerçekleşecek. 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri aynı anda sınava katılım sağlayacak.

İOKBS bursluluk sınavı kaç dakika kaç soru?

120 dakika olan sınav süresi boyunca adaylar, toplamda 100 soruya cevap vermeye çalışacak.

İOKBS sınav giriş belgesi alma

Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınav tarihinden en az 7 gün önce 'www.meb.gov.tr' internet adresinden yayımlanacak. Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, 2022-2023 öğretim yılında birinci dönemde uygulanan öğretim programları esas alınarak düzenlenecek. Sınavda ders dağılımları ve soru sayılarında geçen yıla göre herhangi bir farklılık olmazken sınavda tüm sınıf seviyelerine dörder seçenekli 100 soru sorulacak ve sınav süresi 120 dakika olacak.