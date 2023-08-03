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Yavuz Bingöl'ün nişanlısı kim? Nilşah Ağaoğlu kimdir, kaç yaşında?

Yavuz Bingöl'ün nişanlısı kim? Nilşah Ağaoğlu kimdir, kaç yaşında?

türkücü Yavuz Bingöl son günlerde özel hayatı ile gündemde. 58 yaşında olan Yavuz Bingöl nişanlısı Nilşah Ağaoğlu ile evlilik hazırlığı yapıyor. Daha önce bir evlilik yapan Yavuz Bingöl'ün nişanlısı merak konusu? Nilşah Ağaoğlu kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

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Yavuz Bingöl, uzun süredir aşk yaşadığı peyzaj mimarı Nilşah Ağaoğlu ile paylaşım yaptı. Yakın zamanda düğün yapacakları söylenen Yavuz Bingöl'ün nişanlısı da merak edildi. 58 yaşında olan Yavuz Bingöl daha önce şarkıcı Öykü Gürman ile evlenmişti. Yavuz Bingöl'ün nişanlısı kim? Nilşah Ağaoğlu kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Şarkıcı ve oyuncu Yavuz Bingöl, uzun süredir aşk yaşadığı peyzaj mimarı Nilşah Ağaoğlu ile birlikteliği hakkında, "Her şey yolunda, güzel gidiyor. İyi giden bir ilişkim var" açıklamasını yapmıştı.

Şarkıcı ve oyuncu Yavuz Bingöl, uzun süredir aşk yaşadığı peyzaj mimarı Nilşah Ağaoğlu ile birlikteliği hakkında, "Her şey yolunda, güzel gidiyor. İyi giden bir ilişkim var" açıklamasını yapmıştı. Nilşah Ağaoğlu, sosyal medya hesabından nişanlısı Yavuz Bingöl ile pozunu yayınladı, "Yaz" notu ile birlikte mavi kalp emojisi koydu. Ünlü çiftin pozuna çok sayıda yorum ve beğeni geldi. Geçtiğimiz mayıs ayında sevgilisiyle romantik bir pozunu paylaşan Yavuz Bingöl, "Canım sevgilim hayatımızın geri kalanını birlikte sürdürmeyi nasip etsin Allah inşallah. İyi ki varsın. Hep daima sevgi saygı bizimle olsun" mesajını yazmıştı.

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