'Değişimciler' araştırma yaptırmış! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Yüzde 80 değişim istiyor, halkı duymuyor musunuz” sorusuna yanıt

CHP’de değişimcilerin, değişim talepleriyle ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na bir araştırma sunduğu ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu’nun, “Halkın yüzde 80’i, partililerin de yüzde 68’i değişim istiyor, halkı duymuyor musunuz” sorusuna, “Bu tür talepler yoktu, bir hafta içerisinde basının gündeme taşıması ile bu tartışmalar başladı” yanıtını verdiği öğrenildi.

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t24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin ardından CHP’de, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çağrısıyla başlayan değişim tartışmaları sürerken, şimdi de değişimcilerin bir araştırma yaptırdığı ve sonuçlarını Kılıçdaroğlu’na sunduğu iddiası gündeme geldi.

CHP kulislerinde konuşulan iddiaya göre, CHP’de, yerel seçimlerden önce değişimi savunanlar, yapılan araştırmalarda halkın yüzde 80’inin CHP’de değişim istediğini, partililer arasında da değişim talebinin yüzde 68 oranına ulaştığına dikkati çekti.

Araştırma sonuçlarını Kılıçdaroğlu’na götürdüler

Araştırma sonuçları ile tabandan gelen talepleri Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na ileten “değişimci” CHP’lilerin bu araştırma sonuçları ile birlikte, Kılıçdaroğlu’na “Sayın Genel Başkan, halkı duymuyor musunuz” sorusunu da yönelttiği öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun ise bu iddialara katılmadığını söylediği ve “Seçimin ardından bu tür talepler gündeme gelmemişti, bir hafta içerisinde basının gündeme taşıması ile bu tartışmalar başladı” yanıtını verdiği öğrenildi.