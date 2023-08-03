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Savrulup bariyere çarptı! Feci kazada yaralılar var

Savrulup bariyere çarptı! Feci kazada yaralılar var

SANCAKTEPE'den kaza haberi geldi. TIR ile cipin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Bu arada kazanın tırın lastiğinin patlaması nedeniyle meydana geldiği iddia edildi.

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Sancaktepe'de meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki Asım A. idaresindeki  tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde ilerleyen ve içerisinde 4 kişilik ailenin bulunduğu Almanya plakalı cipe çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan cip, ortadaki bariyerlere çarparak durabildi.

Kazada araçta sıkışan cipin sürücüsü ile yanındaki yolcu koltuğunda bulunan kadın, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazada yaralanan araçtaki iki çocuk ile tırın sürücüsü de sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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