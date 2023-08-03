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Maltepe'de depreme dayanıksız olduğu belirlenen site için tahliye kararı

Maltepe'de depreme dayanıksız olduğu belirlenen site için tahliye kararı

MALTEPE'de depreme karşı dayanıksız olduğu belirlenen 5 blok ve 245 daireden oluşan site için tahliye kararı verildi. Dairelerin boşaltılması için 15 gün süre verilirken, site sakinleri karara tepki gösterdi.

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Zümrütevler Mahallesi Handegül Sokak'taki Yeşil Belde Sitesi'ne, incelemede "depreme karşı dayanıksız" raporu verilmesi üzerine yıkım için işlemlere başlandı.

Bu kapsamda evlerin elektrik, doğal gaz ve suyunun kesilmesi 5 blok ve 245 daireden oluşan siteye gelen ekiplere site sakinleri tepki gösterdi.

Yaşanan tartışmanın ardından dairelerin boşaltılması için 15 gün süre veren ekipler siteden ayrıldı.

"Bize 66 metrekare daire vermek istiyor"

Site sakinlerinden Mesut Kavak, gazetecilere, evlerinin şu an 145 metrekare olduğunu ancak yeni yapılacak dairelerin 66 metrekare yapılacağının kendilerine bildirildiğini anlatarak çevredeki sitelere verilen emsalin kendilerine verilmediğini söyledi.

Buranın yıkılması için çeşitli başvurularının olduğunu dile getiren Kavak, "Biz problemimiz çözülsün istiyoruz. Bize 66 metrekare daire vermek istiyor. 4-5 kişilik bir aile 66 metrekarede nasıl yaşar? Emsal olmadan olmuyor. Bizim canımızı tehlikeye atan, binalarımızın yenilenmesinin önüne engel koyan belediyenin kendisidir. Maltepe Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi arasında top gibi yuvarlandık. Elektrik, su ve doğal gazımızı keserek bizi buradan çıkarmak istiyorlar." diye konuştu.

"Biz nereye gideceğiz?"

Site sakinlerinden Huriye Gülhatun da "Yaşlıyız, emekliyiz. Biz nereye gideceğiz? Kiralar çok pahalı." diyerek karara tepki gösterdi.

"Amacımız can ve mal güvenliklerini korumak"

Maltepe Belediyesi Kentsel Dönüşüm Şefi Gürkan Taybars ise amaçlarının buradaki insanları mağdur etmek olmadığını belirterek "Amacımız buradaki insanların can ve mal güvenliklerini korumak. Gelen talimat üzerine mağduriyeti bir nebze daha azaltmak için 15 gün süre veriyoruz. 18 Ağustos'ta ekip gelecek ve tahliye işlemini gerçekleştirilecek." dedi.

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