KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı hangi gün, sınav saati kaç dakika?

KPSS ÖABT sınavına giriş belgelerinin erişime açılmasıyla adaylar, sınava girecekleri okulları ve sınav salonlarını öğrendi. Yalnızca öğretmenlere uygulanan KPSS'nin ÖABT oturumu hakkında arama motorlarında 'KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı ne zaman, hangi gün, saat kaçta? Salona son giriş saati kaç?

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Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın öğretmenlere uygulanan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınava kısa bir süre kala araştırmalarına hız kazandıran adaylar, arama motorlarında 'KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı hangi gün, saat kaçta? Salona son giriş saati kaç?' sorgulamaları yapıyor. Detaylar ve KPSS ÖABT tüm merak edilenler haberimizde...

2023 KPSS öğretmenlik alan bilgisi sınavı ne zaman?

ÖSYM'nin açıkladığı "2023 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi"ne göre, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos Pazar günü yapılacak. ÖABT sabah oturumu saat 10.15'te, öğlen oturumu ise 14.45'te başlayacak. 75 sorudan oluşan ÖABT'de adaylara 120 dakika süre verilecek.

2023 KPSS ÖABT salona giriş kaçta?

ÖABT sabah oturumunda salona son giriş saatini 10.00 olarak duyuran ÖSYM, öğleden sonraki oturum için adayların 14.00'ten sonra sınav salonlarına alınmayacağını duyurdu.

Aynı zamanda adayların, 120 dakikalık testlerde ilk 90 dakika ve son 15 dakika içinde; 150 dakikalık testlerde ise ilk 110 dakika ve son 15 dakika içinde kısa bir süre için bile olsa sınav salonunu terk etmesinin yasak olduğu belirtildi.

2023 KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanır?

ÖSYM, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı sonuçlarının 25 Ağustos 2023 tarihinde adayların erişimine açılacğaını duyurdu.