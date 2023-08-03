BIST 7.283
DOLAR 26,96
EURO 29,50
ALTIN 1.678,86
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Balıkesir'de tüfekli kavga polis ekiplerini harekete geçirdi

Balıkesir'de tüfekli kavga polis ekiplerini harekete geçirdi

Balıkesir Edremit'te vatandaşın ihbarı üzerine polis ekipleri alarma geçti. Sokak ortasında silahlı kavga eden husumetlileri polis ekipleri ayırdı.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Büro Amirliği ekipleri, İbrahimce Mahallesi 382 Sokak üzerinde kavga olduğu ve kavgada silah kullanıldığı ihbarı üzerine alarma geçti. Çok sayıda ekibin sevk edildiği olayda kavga olmadığı görüldü.

Olayda silah kullanıldığına dair iddiadan dolayı yapılan incelemede, M.T.'ye (42) ait evin balkonunda bir tüfek ve yanında ise bir adet boş, bir adet dolu tüfek kartuşu ele geçirildi. Olayla ilgili adı geçen kişi, Körfez Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Zayıflama çayı kullanan kadın ölümün eşiğinden döndü! Doktor herkesi uyardı
Zayıflama çayı kullanan kadın ölümün eşiğinden döndü! Doktor herkesi uyardı
Hamilelere uzmanlardan sıcak hava uyarısı! İşte bebek bekleyenlerin sıcak havalarda yapması gerekenler
Hamilelere uzmanlardan sıcak hava uyarısı! İşte bebek bekleyenlerin sıcak havalarda yapması gerekenler
Merkez Bankası rezervleri arttı! Ne kadar oldu?
Merkez Bankası rezervleri arttı! Ne kadar oldu?
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı hangi gün, sınav saati kaç dakika?
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı hangi gün, sınav saati kaç dakika?
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki YAŞ toplantısı sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki YAŞ toplantısı sona erdi
Hayvancılara kötü haber! Şap hastalığı sebebiyle hayvan hareketleri yasaklandı
Hayvancılara kötü haber! Şap hastalığı sebebiyle hayvan hareketleri yasaklandı
Manisa'da acı kaza! 14 yaşındaki kız hayata gözlerini yumdu
Manisa'da acı kaza! 14 yaşındaki kız hayata gözlerini yumdu
PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir? 2023 PTT personel alımı ne zaman?
PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir? 2023 PTT personel alımı ne zaman?
CHP'li Faik Öztrak'tan hükümete temmuz enflasyonu tepkisi Türkiye dünyada 6. sırada
CHP'li Faik Öztrak'tan hükümete temmuz enflasyonu tepkisi Türkiye dünyada 6. sırada
Savrulup bariyere çarptı! Feci kazada yaralılar var
Savrulup bariyere çarptı! Feci kazada yaralılar var
Beşiktaş'ta öldürülen gençle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı
Beşiktaş'ta öldürülen gençle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı
Maltepe'de depreme dayanıksız olduğu belirlenen site için tahliye kararı
Maltepe'de depreme dayanıksız olduğu belirlenen site için tahliye kararı