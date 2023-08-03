BIST 7.283
DOLAR 26,96
EURO 29,50
ALTIN 1.678,86
HABER /  EKONOMİ

Merkez Bankası rezervleri arttı! Ne kadar oldu?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Merkez Bankası rezervleri arttı! Ne kadar oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri 28 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 223 milyon dolar artarak 113 milyar 774 milyon dolara ulaştı.

Abone ol

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 28 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 673 milyon dolar artışla 72 milyar 349 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 21 Temmuz'da 71 milyar 675 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri 451 milyon dolar azalarak 41 milyar 876 milyon dolardan, 41 milyar 425 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 28 Temmuz haftasında bir önceki haftaya kıyasla 223 milyon dolar artışla 113 milyar 551 milyon dolardan 113 milyar 774 milyon dolara yükseldi.

ÖNCEKİ HABERLER
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı hangi gün, sınav saati kaç dakika?
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı hangi gün, sınav saati kaç dakika?
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki YAŞ toplantısı sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki YAŞ toplantısı sona erdi
Hayvancılara kötü haber! Şap hastalığı sebebiyle hayvan hareketleri yasaklandı
Hayvancılara kötü haber! Şap hastalığı sebebiyle hayvan hareketleri yasaklandı
Manisa'da acı kaza! 14 yaşındaki kız hayata gözlerini yumdu
Manisa'da acı kaza! 14 yaşındaki kız hayata gözlerini yumdu
PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir? 2023 PTT personel alımı ne zaman?
PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir? 2023 PTT personel alımı ne zaman?
CHP'li Faik Öztrak'tan hükümete temmuz enflasyonu tepkisi Türkiye dünyada 6. sırada
CHP'li Faik Öztrak'tan hükümete temmuz enflasyonu tepkisi Türkiye dünyada 6. sırada
Savrulup bariyere çarptı! Feci kazada yaralılar var
Savrulup bariyere çarptı! Feci kazada yaralılar var
Beşiktaş'ta öldürülen gençle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı
Beşiktaş'ta öldürülen gençle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı
Maltepe'de depreme dayanıksız olduğu belirlenen site için tahliye kararı
Maltepe'de depreme dayanıksız olduğu belirlenen site için tahliye kararı
Ava gitmek isterken avlandı! Traktörde silahı ateşlendi
Ava gitmek isterken avlandı! Traktörde silahı ateşlendi
Adana'da 20 kilo 160 gram esrar ele geçirildi!
Adana'da 20 kilo 160 gram esrar ele geçirildi!
Yavuz Bingöl'ün nişanlısı kim? Nilşah Ağaoğlu kimdir, kaç yaşında?
Yavuz Bingöl'ün nişanlısı kim? Nilşah Ağaoğlu kimdir, kaç yaşında?