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Terzi 2. sezon kaç bölüm çekildi, bölümleri nereden izlenir?

Terzi 2. sezon kaç bölüm çekildi, bölümleri nereden izlenir?

Terzi dizisinin oyuncu kadrosu yine merak konusu oldu. Terzi dizisinin 2. sezonu 7 bölümden oluşuyor. 2. sezonda oyuncu kadrosuna Berrak Tüzünataç'ın da katıldığı Terzi dizisinde Çağatay Ulusoy, Salih Bademci, Şifanur Gül yer alıyor. İşte Terzi dizisi 2. sezon oyuncuları tam listesi...

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Terzi dizisinin 2. sezonu yine 7 bölüm ve her bölüm yaklaşık 40 dakikadan oluşuyor. 2. sezon oyuncuları arasında bu kez Berrak Tüzünataç da var. Peyami'nin gece kulübünde tanıştığı ve sevgili rolü yaptığı Cemre karakterine hayat veren Berrak Tüzünataç oyunculuğu ile beğeni topladı. Terzi dizisi 2. sezon oyuncuları listesi arasında yine aynı isimler var; Salih Bademci yine Dimitri rolü ile alkış toplarken, Çağatay Ulusoy Peyami Dokumacı rolü ile yine hem üzdü hem hem de seyirciyi duygudan duyduya soktu. İşte Terzi dizisi 2. sezon oyuncu kadrosu ve oyuncu isimleri...

Terzi dizisi 2. sezon oyuncuları

Çağatay Ulusoy - Peyami

Şifanur Gül - Esvet
Olgun Şimşek - Mustafa
Salih Bademci - Dimitri
Berrak Tüzünataç - Cemre
Ece Sükan - Suzi
Engin Şenkan
Evrim Alasya
Zeynep Tarhan
Murat Kılıç
Celile Toyon
Vedat Erinci
Lila Gürmen

Terzi dizisi konusu nedir?

Terzi dizisi, dedesi Peyami'nin izinden giden, aslen Karslı olan ve engelli babası Mustafa'dan kaçarak istanbul'a yerleşen ve çok ünlü terzi olan Peyami'nin hikayesini konu ediyor. Peyami'nin belalı en yakın arkadaşı Dimitri'nin nişanlısı Esvet'in evden kaçarak Peyami'nin evine sığınması ile yollarının kesişmesi heyecanlı bir anlatımla seyirciye sunuyor. 2. sezonda ise dizi seyirciyi ters köşe yapıyor. Esvet'e deli gibi aşık olduğu halde ondan uzak duran ve Dimitri ile evlenmesine göz yuman Peyami'nin hayatı alt üst oluyor. Cemre ile göstermelik bir aşk yaşadığını çevresine ikna etmeye çalışsa da Peyami'nin aklında tek bir isim vardır; Esvet.. Esvet ise Dimitri ile evlenmiştir fakat aklı ve kalbi hala Peyami ile birliktedir. Dimitri her şeyi öğrenir ve olacaklar herkesin kaderini değiştirir...

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