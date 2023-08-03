Terzi dizisi 3. sezon ne yayınlanacak, Netflix fragmanı bile yetti!

Terzi dizisi 2. sezonu ile başladı, Netflix'in TOP 10 listesine ilk sıradan giriş yaptı. En çok izlenen diziler arasına giren Terzi 2. sezonu 7 bölümden oluşuyor. Her bölümün 40 dakika sürdüğü Terzi dizisinin 3. sezonu ne zaman sorusu ile merakla araştırılıyor. Terzi 2. sezon konusu daha çok Dimitri ve Peyami üzerinde geçiyor. Dimitri'yle arkadaşlığının bitme noktasına gelmesi, Esvet'in Mustafa'yla evde daha çok zaman geçirmesi ve hayatına giren iki kadın nedeniyle Peyami yeni sorunlarla boğuşur

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Netflix'te yayınlanan Terzi dizisi 2. sezonu ile başladı, daha ilk günden TOP 10 listesine girdi. Heyecanın son bölümlere doğru tırmandığı Terzi dizisinin 7 bölümünü bir çırpıda bitiren seyirciler acaba 3. sezon olacak mı sorusuna yanıt arıyor. Heyecan dolu bir finalle biter 2. sezonun ardından gözler şimdi 3. sezonda. Peki Terzi 3. sezon ne zaman yayınlanacak?

Terzi dizisi konusu

Terzi, yeteneğini büyükbabasından almış olan ve başarılarıyla herkesi kendine hayran bırakan terzi Peyami’nin yaşamına odaklanıyor. Dedesinin ölümünden sonra herkesten sır gibi sakladığı, akli dengesi yerinde olmayan babası Mustafa’nın bakımını üstlenmek zorunda kalan Peyami, en büyük sırrını İstanbul’daki hayatının tam merkezine yerleştirmeye mecbur kalır. İstismar edildiği bir ilişkiden canı pahasına kaçmakta olan Esvet, kendi sırlarıyla Peyami’nin ve Mustafa’nın hayatına girer.

Terzi dizisi oyuncu kadrosu

Çağatay Ulusoy – Peyami

Şifanur Gül - Esvet

Olgun Şimşek - Mustafa

Salih Bademci – Dimitri

Berrak Tüzünataç - Cemre

Ece Sükan - Suzi

Engin Şenkan

Evrim Alasya