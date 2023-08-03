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2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda Almanya elendi! Son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda Almanya elendi! Son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

Avustralya ile Yeni Zelanda'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda Kolombiya ve Fas, son 16 turuna yükseldi.

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Bu yıl 9'uncusu düzenlenen ve 20 Ağustos'ta tamamlanacak kadın futbolunun uluslararası arenadaki en önemli organizasyonunda, grup aşaması tamamlandı.

Turnuvaya ilk kez katılan Fas, 45+4. dakikada Anissa Lahmari'nin golüyle Kolombiya'yı 1-0 mağlup etti ve bu sonucun ardından 6 puanlı iki takımdan Kolombiya lider, Fas ise ikinci olarak H Grubu'nda son 16 turuna yükseldi.

Grubun diğer mücadelesinde Almanya ile Güney Kore, 1-1 berabere kaldı. 2003 ve 2007'de kupaya uzanan favorilerden Almanya, bu sonucun ardından 4 puanla grubu 3. sırada tamamladı ve Dünya Kupası tarihinde ilk kez bu aşamayı geçemeden organizasyona veda etti. 1 puanlı Güney Kore ise grup sonuncusu oldu.

Turnuvada son 16 turuna, bir günlük aranın ardından devam edilecek. Bu turun eşleşmeleri ve programı şöyle:


5 Ağustos Cumartesi:

08.00 İsviçre-İspanya

11.00 Japonya-Norveç

6 Ağustos Pazar:

05.00 Hollanda-Güney Afrika

12.00 İsveç-ABD

7 Ağustos Pazartesi:

10.30 İngiltere-Nijerya

13.30 Avustralya-Danimarka

8 Ağustos Salı:

11.00 Kolombiya-Jamaika

14.00 Fransa-Fas

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