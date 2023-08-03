Opel'den ağustos ayına özel kredi fırsatları!

Opel Türkiye, binek ve ticari araçlarda ağustos ayına özel fırsatlar sunuyor.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Opel, müşterilerine binek ve SUV modellerinde cazip avantajlar, KOBİ'lere ise ticari araçlarda özel teklifler sağlıyor.

Müşterileri, ağustosta binek ve ticari araç modellerinde uygun satın alma koşulları bekliyor. Opel Corsa, 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi imkanıyla 880 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla tüketicilere sunuluyor.

Opel Astra, 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi imkanıyla birlikte 1 milyon 239 bin 900 liradan başlıyor.

Şirketin Crossland modeli, Elegance donanımıyla 250 bin lira için 12 ay vadede yüzde 1,99 faizli kredi; Essential donanımıyla 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle müşterileri bekliyor. Crossland, 1 milyon 104 bin 900 liralık başlangıç fiyatıyla dikkat çekiyor.

Opel Mokka, 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi imkanıyla 1 milyon 415 bin 900 liradan başlarken, sağlık çalışanları, avukatlar, polisler, askerler, öğretmenler ve bu meslek gruplarının birinci derece yakınlarına özel ek avantajlar sunuluyor.

Grandland modeli; 300 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi imkanı ile birlikte 100 bin lira takas desteğiyle 1 milyon 698 bin 900 liradan başlıyor.

Elektrikli Opel modellerinde yaza özel avantajlar

Gelecek yıldan itibaren tüm modellerinde elektrikli bir versiyon sunmaya hazırlanan ve kısa bir süre önce "Şimşek" logosunu da elektriklendiren Opel, müşterilerine online rezervasyon sistemi üzerinden elektrikli modellerini sunmaya devam ediyor.

Opel Corsa'nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Corsa Elektrik, 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği ve 20 bin lira tutarında Eşarj kartı hediyesiyle 1 milyon 226 bin 900 liraya satın alınabiliyor.

Mokka Elektrik ise 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi imkanıyla beraber 20 bin lira tutarında Eşarj kartı hediyesiyle 1 milyon 493 bin 900 liradan başlıyor. Opel Astra Elektrik modeline, online rezervasyon sistemi üzerinden 75 bin liralık kapora ödeyerek, ön sipariş geçilebiliyor.

Opel'den ticari araçlarda da kredi avantajları

Opel, binek otomobil konforunu ticari araç özellikleriyle birleştirerek KOBİ'lerin her ihtiyacına cevap vermeye devam ediyor.

Zafira Life modeli; 300 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi imkanlarıyla 1 milyon 592 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.

Opel'in diğer hafif ticari araç modelleri Combo Life, Combo Cargo, Vivaro Cargo, ve Vivaro City Van modelleri de 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi imkanlarıyla yeni sahiplerini bekliyor. Şirket, ağustos ayının kampanya olanaklarına ek olarak birbirinden farklı ödeme çözümlerini de beraberinde sunuyor.