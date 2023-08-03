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Dilencinin elindeki poşetten 13 bin 630 lira çıktı!

Dilencinin elindeki poşetten 13 bin 630 lira çıktı!

Eskişehir'de zabıta ekiplerinin yakaladığı dilencinin attığı poşette 13 bin 630 lira bulundu.

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Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı sivil ekipler, çalışma gücüne sahip olduğu halde kent merkezinde vatandaşlardan para dilenen kişilere yönelik denetim yaptı.

Hamamyolu bölgesinde gerçekleştirilen çalışmada, ekipler tarafından yakalanan bir kadının yere attığı poşetin içinde 13 bin 630 lira olduğu belirlendi.

Paraya el koyan ekipler, dilenci hakkında Kabahatler Kanunu'na muhalefetten idari ceza uyguladı.

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