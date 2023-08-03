Turizm sektöründe BDDK şoku!

Geçtiğimiz gün BDDK tarafından açıklanan uçak, seyahat acenteleri ve yurt dışı konaklamalara getirilen taksit yasağı, outgoing tur satan acenteleri sıkıntıya soktu. Sezon ortasında alınan bu kararın doğru olmadığını savunan turizmciler, kredi kartı yasağının Türk tüketiciyi tatilden vazgeçireceği yönünde görüş bildirdi.

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BDDK’nın yaptığı kredi kartı taksit yasağı açıklamasının ardından, turizm sektöründe panik havası yaşanıyor. İç Pazar için alınan bu kararın, yurtdışı tur satan acenteleri büyük bir çıkmaza soktuğunu belirten tatil.com Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Becer, “Bu yıl bizler için zaten çok zor başlamıştı. Deprem felaketi ardından seçim gündemiyle zor günler geçirmiştik. Enflasyondaki dalgalanmalar tesisleri ciddi anlamda maliyet artışına sürüklemişti. Bunlarla mücadele ederken, yurt dışı seyahatler için getirilen bu yasak, bizim gibi outgoing tarafında yatırım yapmış olan acenteleri zora soktu” dedi.

Schengen krizinden sonra, BDDK yaptırımı!

Bu yıl başından beri yurtdışı turlarda ciddi bir Schengen kriziyle karşılaştıklarını kaydeden Becer, “Vize süreçlerinin aksaması, iptalleri de beraberinde getirdi. Bizler de vizesiz turlara ağırlık vererek, yurtdışı operasyonlarımızı sürdürmeye devam ettik. Ancak bu artan maliyetler ve döviz kurunun artmasına rağmen, kredi kartı taksitleri, misafirlerimiz için kolaylık sağlıyordu. Bu süreçten sonra satışlarımızın durma noktasına gelmesinden endişe ediyoruz” diye konuştu.

Kıbrıs da kararın kapsamında!

Yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de BDDK kararı kapsamına girdiğine dikkat çeken Ramazan Becer, “Kıbrıs’ın da bu yasak kapsamına girmesi de hem yerli turisti hem de bizleri hayal kırıklığına uğrattı. Kıbrıs’ın bu yıl 2 milyon ziyaretçi hedefi var. Türk yatırımcıların tesisleri var. Herkes bu karardan ciddi mağduriyet yaşayacak” dedi. KKTC’nin en büyük gelir kaynağının turizm olduğunu de belirten Becer, “Turizm ve eğitim gelirleriyle ekonomisini sürdüren Kıbrıs’a, biz turizmciler her zaman desteklerimizi sürdürdük, sürdürmeye de devam edeceğiz. Ancak sezon ortasındaki bu kararın, Yavru Vatan Kıbrıs’ı etkilemeyeceğini söylemek yalan olur.” diye konuştu.

Temmuz ayında konaklama vergisi, Ağustos’ta taksit yasağı!

10 Temmuz’da konaklama tesislerinin ödediği KDV tutarının yüzde 8’den 10’a çıkarıldığını da hatırlatan tatil.com Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Becer, “İlk çeyrekte turizm verileri pozitif seyretti. Sonrasında maalesef deprem felaketi yaşadık. Kültür turları tarafında kayıp yaşadık. Döviz kuru hareketlerine bağlı olarak tesisler ciddi zam yaparak, erken rezervasyon avantajlarını da kaldırmış oldu. Temmuz ayında konaklama vergisine gelen artış da yine iç pazarda tesislerin yükünü artırdı. Bizim gibi acenteler outgoing’de de önemli bağlantılar yapmıştık, bu yasakla ekonomik olarak sıkıntılar yaşamamız kaçınılmaz” dedi. BDDK’nın bu kararını tekrar gözden geçirmesini umut ettiklerini kaydeden Becer, “2024 hazırlıklarımızı bu sürekli değişen kararlar içerisinde öngörülü olarak gerçekleştirmemiz çok zor” diye konuştu.

"Rekabet gücümüzün artırılması gerekiyor"

Ülkenin istikrarının sağlanması, iç pazardaki enflasyonun düzenlenmesi ve markalaşma faaliyetlerinin güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Becer, “Konaklama vergisi gibi yüklerin sektör üzerindeki etkisi göz önünde bulundurulmalı ve nitelikli turistlerin çekilmesi için çeşitli çözümler üretilmelidir.’’ dedi.

Becer son olarak ‘’Turizm sektörü, ülkenin en önemli gelir kalemlerinden biri olarak, desteklenmesi ve geliştirilmesi gereken bir sektördür. Uygun politika ve stratejilerle sektörün canlanmasını ve rekabet gücünün artırılmasını hedeflemeliyiz.’’ diye sözlerini bitirdi.