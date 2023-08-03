Avlu Balıkesir Triatlonu Avrupa Şampiyonası yarın başlayacak!

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonunun iş birliğiyle organize edilen "Avlu Balıkesir Triatlonu Avrupa Şampiyonası", 32 ülkeden 700 sporcunun katılımıyla 4-6 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

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Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen tanıtım toplantısında, triatlon etkinliğinin kentin tanıtımına büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Etkinliğin uluslararası düzeyde yapılmasının ayrı bir değer taşıdığını ifade eden Şıldak, "Hafta sonu Balıkesir'de çok heyecanlı ve spor dolu geçecek. Avlu Kongre ve Kültür Merkezi alanımızın bu iş için biçilmiş bir kaftan olduğunu öğrendik. Yüzme, bisiklet ve koşu parkuru olan üç branşın da izleyiciler ve sporcular açısından elverişli olduğunu görüyoruz. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Sporculara da başarılar diliyorum." diye konuştu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da yüzme ve koşunun önemine işaret etti.

Triatlonun önemli bir spor olduğunu anlatan Yılmaz, "Triatlon etkinliğiyle şehrimizde hem gençlerimize örnek olacak hem de tanıtımı yapılmış olacak. Bir sonraki hedefimiz dünya triatlon yarışlarına ev sahipliği yapmak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çevremizdeki illerde yaşayan vatandaşlarımızı turnuvayı izlemeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Avrupa Triatlon Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Herwig Grabner, Balıkesir'in şampiyona için uygun bir konumda olduğunu dile getirdi.

Havuzun çok iyi olduğunu vurgulayan Grabner, "Hava şartları yarışçılarımız için gayet uygun, kadın ve erkek kategorilerinde takım yarışları da olacak." dedi.

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya ise Balıkesir'in triatlon sporuna önemli katkılarda bulunduğunu belirterek, "Avrupa'da ve dünyada böyle bir parkur yok; doğal olmayan bir havuz gibi yerleştirilmiş bir su parkuru. Onun etrafına yerleştirilmiş bir alışveriş merkezi. Çok kompakt bir parkurumuz var. Gelen yabancılar buradan çok olumlu yönde etkileniyorlar. Seyri güzel, başarılı bir organizasyon olacağını şimdiden söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Grabner; Vali Şıldak, Belediye Başkanı Yılmaz ve Federasyon Başkanı Yalçınkaya'ya birer altın madalya takdim etti.

Avlu Kongre ve Kültür Merkezi alanında "Güç seninle" sloganıyla gerçekleştirilecek şampiyona, 6 Ağustos Pazar günü finalde gençler, elitler ve ulusal bayrak yarışlarının ardından ödül töreniyle sona erecek.