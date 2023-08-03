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Muş'ta terörden arındırılan 7 köye 33 milyon yatırım!

Muş'ta terörden arındırılan 7 köye 33 milyon yatırım!

Muş'ta 1993'te terör örgütü PKK'nın baskıları sonucu boşaltılan köylerde alt ve üst yapı çalışmaları yürütülüyor.

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Merkeze bağlı Şenyayla Bölgesi'nde 30 yıl önce terör örgütü PKK'nın saldırı ve baskıları sonucu boşaltılan 7 köye, güven ve huzurun sağlanmasıyla vatandaşlar dönüş yapıyor.

İl Özel İdaresi de güven ortamının sağladığı köylerde yol, su ve kanalizasyon için çalışma başlattı.

33 milyon lira bütçenin ayrıldığı çalışmalar kapsamında 19 kilometrelik Kayalısu köyü yolu asfaltlandı.

Yıllar sonra köylerine dönmenin sevincini yaşayan köylüler, atıl durumdaki arazilerini ekti, hayvancılığa yeniden başladı.

Çalışmaları inceleyen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, gazetecilere, terörden arındırılan 7 köye 33 milyon lira yatırım yaptıklarını söyledi.

Köylere dönüşlerin her geçen yıl artarak devam ettiğini anlatan Yentür, şunları kaydetti:

"Bölgede 19 kilometrelik yolun birinci ve ikinci satı kaplama işini tamamladık. Alt yapısı ve istinaf duvarı bitti. 33 milyon lira bir yatırım. 100 iş gününde tamamlanması planlanmakta. Daha önce bu bölgede terör yüzünden yaşam yoktu. Son iki yılda sadece Kayalısu köyümüzde 100 yeni ev taşındı. Artık güvenli bir bölge. Buraya dönüş yapan vatandaşlarımıza tarımsal amaçlı sulama projeleri, içme suları ve yolları yaptıktan sonra vatandaşlarımız gelip ülke ekonomisine hayvansal ve tarımsal katkı sunacaklar. Bu yola asfalt dökmekle 7 köy ve 22 mezraya ulaşımı kolaylıkla sağlayacağız."

Kayalısu Köyü Muhtarı Bilal Erez ise terör baskısı nedeniyle köylerini boşaltmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

Erez, "Köylülerimiz, terör nedeniyle Adana, Mersin, Bursa, Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlere göç etti. Huzurun sağlanmasıyla dönüşlerimiz başladı. Köyümüz sadece geçimini hayvancılıkla yapıyor. Hedefimiz hayvancılığı tekrardan canlandırarak büyük şehirlere göç eden vatandaşlarımızı geri getirmek. Çok şükür bugünleri gördük. Yolu yapmak hayalimizdi. Çok şükür yolumuzu yaptık. Çok sevinçliyim ve gururluyum." diye konuştu.

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