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Bisiklet yarışlarının kalbi Sakarya’da atacak

Bisiklet yarışlarının kalbi Sakarya’da atacak

Sakarya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Kupası 3. Etap Kamil Yaşar Eşer PYY Bisiklet Yarışları, hafta sonu start alıyor.

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Kupası 3. Etap Kamil Yaşar Eşer PYY Bisiklet Yarışları için geri sayım başladı. Hafta sonu 2 gün boyunca devam edecek olan yarışların ilki, 5 Ağustos Cumartesi günü start alacak. Adapazarı-Kaynarca yolu Emirsultan Mevkii’nde gerçekleştirilecek yarışlar, 09.00’da başlayacak. Büyük heyecana sahne olması beklenen yarışların ikincisi ise 6 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek.

Yeni Atatürk Stadyumu önünde gerçekleştirilecek Kriteryum yarışları saat 09.00’da start alacak. Yarışlarda dereceye giren sporcular için ödül töreni ise Pazar günü saat 16.00’da gerçekleştirilecek.

Spor severlerin yoğun ilgi göstermesi beklenen yarışlar, heyecanının yanı sıra anlamı oluşuyla da ön plana çıkıyor. Daha önce birçok uluslararası şampiyonaya ev sahipliği yapan ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi marifetiyle Dünya Bisiklet Şehri ünvanı alan yarışların Sakarya’da gerçekleşiyor olması sporseverler tarafından oldukça olumlu karşılandı. Aynı zamanda Sakarya’nın yetiştirdiği milli sporcu olan ve hocaların hocası olarak bilinen Kamil Yaşar Eşer’in isminin yarışlarda yaşatılacak olması ayrı bir gurur kaynağı oldu.

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