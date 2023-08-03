BIST 7.222
DOLAR 26,95
EURO 29,57
ALTIN 1.676,27
HABER /  SPOR  /  BEŞİKTAŞ

Tirana Beşiktaş maçı (CANLI YAYIN)

Tirana Beşiktaş maçı (CANLI YAYIN)

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Beşiktaş, Arnavutluk ekibi Tirana ile deplasmanda mücadele edecek.

Abone ol

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında temsilcimiz Beşiktaş, Arnavutluk ekibi Tirana ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Arena Kombetare'de oynanacak mücadele 21.00'de başlayacak.

Tirana 0-0 Beşiktaş maçı (CANLI SKOR)

Beşiktaş, Tirana'yı elemesi halinde 3. eleme turunda Zeljeznicar (Bosna Hersek)-Neftçi (Azerbaycan) eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

EKSİKLER

Tedavileri devam eden Rachid Ghezzal, Cenk Tosun, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan ile UEFA listesinde yer almayan Ante Rebic maç kadrosunda yer almayacak

İLK 11'LER
Tirana; Selmani, Haxhiu, Lulaj, Hoxhallari, Pergjoni, Deliu, Najdovski, Jonuzi, Lushkja, Hasani, Kaina.

Beşiktaş; Mert, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Onur, Muleka, Aboubakar.

32. Avrupa maçı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Arnavutluk temsilcisi Tirana ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa'da 232. kez sahne alacak. Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında çıktığı 231 müsabakada 85 galibiyet, 47 beraberlik ve 99 yenilgi yaşadı. Söz konusu maçlarda fileleri 302 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 347 gol gördü.

ÖNCEKİ HABERLER
Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 26 terör şüphelisi yakalandı
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 26 terör şüphelisi yakalandı
Marsilya, Cengiz Ünder transferinde işi yokuşa sürüyor
Marsilya, Cengiz Ünder transferinde işi yokuşa sürüyor
Sisi - Miçotakis zirvesi: Doğu Akdeniz'deki durumu konuştular
Sisi - Miçotakis zirvesi: Doğu Akdeniz'deki durumu konuştular
Eskişehir'de dilencinin elindeki poşetten 13 bin 630 lira çıktı
Eskişehir'de dilencinin elindeki poşetten 13 bin 630 lira çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, YAŞ kararlarının hayırlı olmasını diledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, YAŞ kararlarının hayırlı olmasını diledi
Türkiye Büyük Millet Meclisi 8 Ağustos'ta olağanüstü toplanıyor
Türkiye Büyük Millet Meclisi 8 Ağustos'ta olağanüstü toplanıyor
Trabzonspor'a sakat oyuncusundan sevindirici haber
Trabzonspor'a sakat oyuncusundan sevindirici haber
TSK'da ilk defa kadın general ataması yapıldı
TSK'da ilk defa kadın general ataması yapıldı
Üvey abisini kuşuna dizmişti! Acımasız üvey kardeş yakalandı
Üvey abisini kuşuna dizmişti! Acımasız üvey kardeş yakalandı
Beşiktaş'ta silahlı saldırıda yaralanan kişi hayatını kaybetti!
Beşiktaş'ta silahlı saldırıda yaralanan kişi hayatını kaybetti!
Avlu Balıkesir Triatlonu Avrupa Şampiyonası yarın başlayacak!
Avlu Balıkesir Triatlonu Avrupa Şampiyonası yarın başlayacak!