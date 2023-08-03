Tirana Beşiktaş maçı (CANLI YAYIN)

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Beşiktaş, Arnavutluk ekibi Tirana ile deplasmanda mücadele edecek.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında temsilcimiz Beşiktaş, Arnavutluk ekibi Tirana ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Arena Kombetare'de oynanacak mücadele 21.00'de başlayacak.

Tirana 0-0 Beşiktaş maçı (CANLI SKOR)

Beşiktaş, Tirana'yı elemesi halinde 3. eleme turunda Zeljeznicar (Bosna Hersek)-Neftçi (Azerbaycan) eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

EKSİKLER

Tedavileri devam eden Rachid Ghezzal, Cenk Tosun, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan ile UEFA listesinde yer almayan Ante Rebic maç kadrosunda yer almayacak

İLK 11'LER

Tirana; Selmani, Haxhiu, Lulaj, Hoxhallari, Pergjoni, Deliu, Najdovski, Jonuzi, Lushkja, Hasani, Kaina.

Beşiktaş; Mert, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Onur, Muleka, Aboubakar.

32. Avrupa maçı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Arnavutluk temsilcisi Tirana ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa'da 232. kez sahne alacak. Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında çıktığı 231 müsabakada 85 galibiyet, 47 beraberlik ve 99 yenilgi yaşadı. Söz konusu maçlarda fileleri 302 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 347 gol gördü.