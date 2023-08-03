Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.Abone ol
S.K. yönetimindeki otomobil, Karabük-Bartın kara yolu Karaevli Kavşağı'nda M.I. idaresindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri devrildi.
Kazada araçların sürücüleri ile otomobillerdeki 7 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan 3 yaşındaki E.M.T. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yaralılardan S.K'nin de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.