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Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

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S.K. yönetimindeki otomobil, Karabük-Bartın kara yolu Karaevli Kavşağı'nda M.I. idaresindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri devrildi.

Kazada araçların sürücüleri ile otomobillerdeki 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 3 yaşındaki E.M.T. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan S.K'nin de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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