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Beşiktaş'ın Avrupa maçında oyuncular soyunma odasına çağrıldı

Beşiktaş'ın Avrupa maçında oyuncular soyunma odasına çağrıldı

Tirana-Beşiktaş maçı öncesinde yaşanan olaylar nedeniyle hakemler, oyuncuları soyunma odasına çağırdı.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda Tirana ile Beşiktaş arasındaki maç, taraftar olayları nedeniyle zamanında başlayamadı. Hakem kararıyla takımlar soyunma odasına döndüktün bir süre sonra maç başladı.

Beşiktaş taraftarı sahaya meşale atınca tribünler gerildi

Siyah-beyazlı taraftarların sahaya meşale atmasıyla başlayan olaylarda daha sonra iki takım seyircileri arasında gerginlik yaşandı.

Maçın hakemi takımları soyunma odasına gönderdi

Siyah-beyazlı oyuncular, taraftarlarını sakinleştirmek için tribünlere giderken, karşılaşmanın hakemi Stuart Attwell iki ekibi de soyunma odasına çağırdı.

Maç, 15 dakika gecikmeli başladı

UEFA delegeleri ile yapılan toplantının ardından yaklaşık 15 dakikalık bir gecikme sonrası karşılaşma yeniden başladı.

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