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MEB'den öğrencilere "Liseye Hoş Geldin" kitapları

MEB'den öğrencilere "Liseye Hoş Geldin" kitapları

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), liseye yeni başlayacak öğrencilere "Liseye Hoş Geldin" kitapları hazırlandı. Kitaplarda fizik, kimya, biyoloji, felsefe, tarih, coğrafya, İngilizce, matematik ile Türk dili ve edebiyatı gibi alan dersleri bulunuyor.

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MEB'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce eğitim öğretim faaliyetlerine lisede devam edecek ve 9'uncu sınıfa yeni başlayacak öğrencilerin okul, öğretmen ve çevrelerine yönelik akademik ve sosyal farkındalıklarının sağlanması, uyum süreçlerinin hızlandırılması amacıyla "Liseye Hoş Geldin" kitapları hazırlandı.

Kitaplar, meb.gov.tr adresinden erişime açıldı.

9 ayrı ders kitabı bulunuyor

Fizik, kimya, biyoloji, felsefe, tarih, coğrafya, İngilizce, matematik ile Türk dili ve edebiyatı gibi alan derslerinin tümüne yönelik hazırlanan kitaplar dört bölümden oluşuyor.

Öğrenciler, kitaplarda "Dersin Amaçları" bölümünde derslerin hedeflerine, "Neler Öğreneceğim?" bölümünde 4 yıl boyunca neler öğreneceklerine ilişkin bilgilere, "Nasıl Çalışmalıyım?" bölümünde ise verimli ders çalışma konusunda rehberlik edecek bilgilere ulaşabilecek.

Kitaplarda, öğrencilerin ilköğretim bilgilerini ve yorum güçlerini kullanarak çözebilecekleri etkinlikler bölümüne de yer veriliyor.

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