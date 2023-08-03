Samsun'da "Dur" ihtarına uymayan otomobilden çok sayıda mermi çıktı

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde polisin "Dur" ihtarına uymayan otomobilde çok sayıda mermi ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan birinin otomobil ve motosiklet hırsızlığından arandığı öğrenildi.

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19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, seyir halindeki otomobilin çalıntı olduğunu belirledi.

Polisin "Dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı araç, Çamlıca Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda durduruldu.

Otomobilde bulunan şüpheliler S.Y.B. ile C.Ö. gözaltına alındı.

Araçta yapılan aramada uzun namlulu silaha ait 2 manevra fişeği, 7.62 mm çapında fişek, 19 kalaşnikof mermisi, 11 tabanca mermisi, 27 kartuş ve 10 kurusıkı fişek ile bir bıçak ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri süren zanlılardan S.Y.B’nin otomobil ve motosiklet hırsızlığından arandığı öğrenildi.