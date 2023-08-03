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Fransa'daki AİHM binasında skandal PKK propagandası! Türkiye'den tepki

Fransa'daki AİHM binasında skandal PKK propagandası! Türkiye'den tepki

Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın Strazburg kentindeki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) binasında PKK terör örgütü propagandası yapılmasına çok sert tepki gösterdi.

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Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın Strazburg kentindeki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) binasında PKK terör örgütü propagandası yapılmasına çok sert tepki gösterdi.

"Aihm binasında örgüt sembolleriyle terör propagandası yapılması kabul edilemez"

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

PKK terör örgütü iltisaklı şahısların, Strazburg’da bulunan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) binasına bugün (3 Ağustos) zorla girerek, örgüt sembolleriyle terör propagandası yapma girişiminde bulunmaları kabul edilemez.

PKK iltisaklı oluşumlar, son dönemde özellikle Avrupa’da giderek artan şekilde şiddet kullanma, çeşitli uluslararası kuruluş binalarına zorla girerek terör propagandası yapma cüretinde bulunmaktadır.

PKK’nın özellikle Avrupa ülkelerinde ifade ve gösteri özgürlüğü kisvesi altında propaganda dahil faaliyetlerini serbestçe yürütmesine izin verilmesi, örgütü bu tür hukuksuz ve saldırgan eylemlerde bulunma konusunda cesaretlendirmektedir.

Nitekim PKK terör örgütü mensuplarının Avrupa Konseyi binası önünde süren gösteri ve eylemlerine ilişkin müteaddit kereler uyarılarda bulunmuştuk.

Bu saldırgan eylem, PKK’nın faaliyet gösterdiği her ülkenin kamu düzeni ve güvenliğine tehdit oluşturduğunu bir kez daha göstermiştir. Bu çerçevede, Avrupa’da PKK terör örgütünün propaganda, finansman ve eleman devşirme faaliyetlerine son verilmesi çağrımızı yineliyoruz.

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