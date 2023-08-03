Fatih Erbakan: Emeklilerimiz için yılbaşına kadar beklenmemeli

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Muğla İl Başkanlığı kongresinde yaptığı konuşmada, emeklilerin mağdur durumda olduğunu ve yılbaşını beklememeleri gerektiğini belirtti.

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Emeklilerimizin yılbaşını bekleyecek durumu kalmamıştır. Gerçekten de mağdur durumdadırlar. Avrupa'yla kıyaslandığında aradaki uçuk fark net bir şekilde ortada. Muğla'dan her zaman yaptığımız çağrımızı yineliyoruz. Emeklilerimiz için yılbaşına kadar beklenmemeli. Gereğinin yarından tezi yok bir an evvel yerine getirilmesi gerekiyor" dedi.

"Emeklilerin yılbaşını bekleyecek durumu yok"

Erbakan, enflasyon canavarının, hayat pahalılığının ve faturaların yılbaşını beklemediğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız, emeklilerimizin mağduriyetlere dikkat çekerek gerekenin yılbaşı itibariyle yapılacağını söyledi. Emeklilerimizin yılbaşını bekleyecek durumu kalmamıştır. Gerçekten de mağdur durumdadırlar. Avrupa'yla kıyaslandığında aradaki uçuk fark net bir şekilde ortada. Emeklimizin durumu neden Avrupa'nın bu kadar altında? Faturalar hayat pahalılığı, enflasyon yılbaşını beklemiyor. Biz en başından beri emeklilerimize de mutlaka seyyanen zam yapılması gerektiğini ifade ettik. Ne yazık ki bu konudaki adımlar yılbaşına kalmış durumdadır. Muğla'dan her zaman yaptığımız çağrımızı yineliyoruz. Emeklilerimiz için yılbaşına kadar beklenmemeli. Gereğinin yarından tezi yok bir an evvel yerine getirilmesi gerekiyor" dedi.