Vladimir Putin'den Rus bürokratlara yerli araç kullanma talimatı

Yerli şirketlere mali destekten söz eden Putin, devlet yetkililerine seslenerek, "Yerli araba kullanın" dedi. Rus lider, kendi otomobil markalarını geliştirmeleri gerektiğini vurguladı.

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Rusya, Ukrayna savaşı nedeniyle çeşitli alanlarda yaptırımlara maruz kaldı. Ambargolar, Rus otomobil endüstrisine de sıçradı. Söz konusu ülkedeki endüstri Ukrayna'daki çatışma nedeniyle Batı yaptırımlarıyla karşılaşırken, yeni arabalara yapılan harcamalar geçen yıl yarıdan fazla azaldı.

Putin'den yerli araç çağrısı

Düğmeye basan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önce yabancı araçlara yönelik alım talebini geri çevirdi, sonra da bürokratlardan yerli araç kullanmalarını istedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova’da çeşitli şirketlerin üst düzey yöneticileriyle bir araya gelerek ülkesinin ekonomik durumunu değerlendirdi.

Yerli şirketlere mali destek

Rusya’nın yurt dışından ithalatı durdurmayı planlamadığını vurgulayan Putin, “Elbette ithalata da ihtiyaç var. Ama bazı temel şeyler, yani kendi tükettiğimiz şeyler, yerli üreticilere yönlendirilmeli.” diye konuştu.

Rus hükümetinin bu nedenle yerli şirketlere yönelik mali desteğe öncelik verdiğini belirten Putin, doğrudan alımlarla da Rusya’daki şirketlere destek vermenin gerekli olduğunu söyledi.

Bürokratlara seslendi: Yerli araba kullanın

Putin, ülkesindeki kamu kurumlarından kendisine gelen yabancı araç alımına yönelik talebi reddettiğini aktararak şöyle dedi:

Bakanlıklar, ajanslar ve çeşitli yönetimler yabancı araç alımının devam etmesini istedi.

Bunun kesinlikle ortadan kaldırılması gerektiğini ve ülkedeki tüm bürokratların yerli araba kullanması gerektiğini söyledim.

"Yerli otomobil markalarını geliştirmek için çaba göstermeliyiz"

Yerli arabaların bazı durumlarda eskiye kıyasla “daha mütevazı” olabileceğine işaret eden Putin, “Bu korkunç bir şey değil hatta aksine iyi olur." dedi ve ekledi:

Bütün bu resmi makamlarımız, yerli otomobil markalarını ve diğer yerli ürünleri geliştirmek için çaba göstermemiz gerektiğini anlar.

Putin'in makam aracı

Rusya Devlet Başkanı Putin, makam aracı olarak ülkesinde üretilen Aurus Senat limuzinini kullanıyor.

Putin, geçen yıl yaptığı açıklamada da hükümetin yerli araç endüstrisini desteklemesi gerektiğini söylemişti.

Rusya'nın otomobil üreticileri

Aurus Motors'un yanı sıra otomobil markası Lada'nın üreticisi AvtoVAZ, GAZ, AZLK, KAMAZ ve UAZ, Rusya'nın önde gelen araç üreticisi firmaları olarak biliniyor.

Statista'nın paylaştığı verilere göre, 2023'ün ilk çeyreğinde Rusya'da binek otomobil üretim hacmi 93 binin üzerinde kaydedildi.