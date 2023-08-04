Ersan Şen: Erdoğan seçimi bileğinin hakkıyla kazandı

Sözcü TV ekranlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi bileğinin hakkıyla kazandığını söyleyen Ersan Şen, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim döneminde yaptıklarının yanlış olduğunu vurguladı.

Abone ol

Türkiye büyük seçimleri geride bırakırken kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kaybeden de Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Seçimlerin hemen ardından muhalefet kanadında isyan bayrakları çekildi.

Yenilgi üstüne yenilgi elde eden Kemal Kılıçdaroğlu için istifa yankıları sürerken, CHP her geçen gün bir başka kriz çıkıyor.

Kılıçdaroğlu ise koltuğu bırakmamak adına çeşitli yöntemlere başvurdu.

Önce danışmanların görevine son veren Kılıçdaroğlu daha sonra da MYK'sını değiştirdi. Ancak tepkiler bir türlü dinmedi.

Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği değişim isteyenler de, Kılıçdaroğlu yönetimine mesajlar yollamaya devam ederken, ekranlarda da yaklaşan yerel seçimler tartışılıyor..

Hal böyleyken, CHP'nin 8 ay sonra yapılacak yerel seçimlerle ilgili yapacağı çalışmalar merak ediliyor.

Sözcü TV ekranlarında yayınlanan Sokağın Sözü programında konuşan Ersan Şen, muhalefeti kızdıracak açıklamalarda bulundu.

"Sayın Erdoğan, seçimi bileğinin hakkıyla kazandı"

"CHP'nin ne yapacağı belli değil" diyen Şen, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde de Recep Tayyip Erdoğan'ın bileğinin hakkıyla kazandığını vurguladı:

14 Mayıs'tan sonra Zafer Partisi'ne sığınıp enterasan adımlar attı, ama millet de bunu yemedi. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu'nun dışında çıkacak belediye başkanlarından ikisinden hangisi çıkarsa bundan çok daha iyi oy alırdı, hatta seçimi de kazanırdı.

Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın o dönemde önünde yol taşları olarak gördüğü engelleri temizledikten sonra kendisine uygun en iyi rakiple 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta karşılaştı. Ve seçimi de bileğinin hakkıyla kazandı.

"CHP'nin yerel seçimde ne yapacağı belli değil, İmamoğlu'nun ağzından adayım sözünü duymadık kardeşim"

CHP'de değişim tartışmaları başlatan Ekrem İmamoğlu'nun yerel seçimlerde ne yapacağının belli olmadığını belirten Şen, sözlerini şöyle sürdürdü:

Seçimden sonra Erdoğan Hatay'a gitti. Kılıçdaroğlu nereye gitti: Televizyona! Bak yaptıklarını eleştiriyorum ama ona rağmen gitti maddi manevi destek sağladı. Kızılay'ın oradaki hadisesine rağmen oradan oy çıkarmayı başardı. Ama Kılıçdaroğlu gitti oradaki belediye başkanıyla tartıştı. CHP, Hatay'ı kaybetti, unutsun.

CHP'nin ne yapacağı belli değil, İmamoğlu'nun ne yapacağı belli değil. 8 ay kalmış, hala belli değil. Hala İmamoğlu'nun ağzından 'Mart 2024'te İBB'ye adayım' sözünü duyamadık kardeşim.. Millet diyor ki unuttu mu ne yaptı!