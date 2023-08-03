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Blinken: Rusya Karadeniz Tahıl Anlaşması'nı şantaj aracı olarak kullanıyor

Blinken: Rusya Karadeniz Tahıl Anlaşması'nı şantaj aracı olarak kullanıyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Anlaşması'nı "şantaj" aracı olarak kullandığını öne sürdü.

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) başkanlık ettiği "kıtlık ve çatışma kaynaklı küresel gıda güvensizliği" içerikli oturumun ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

Dışişleri Bakanı, "Gıdanın bir savaş aracı olarak kullanılmasına son verme taahhüdünde bulunan 91 ülke ortak bir bildiri yayımladı. Bu, kendi başına güçlü bir ifadedir ve diğerlerini de buna katılmaya davet ediyoruz." dedi.

Rusya'nın, Karadeniz Tahıl Anlaşması'nı Ukrayna ile yaptığı savaşta "şantaj" olarak kullandığını iddia eden ve bundan vazgeçmesi gerektiğini söyleyen Blinken, Karadeniz tahılının sadece Ukrayna için değil, "diğer ciddi kıtlık riskleri bağlamında" dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin tahıl ihtiyacı için de önemli olduğunu vurguladı.

Antony Blinken, Rusya'nın, "anlaşmayı bozmakla kalmayıp aynı zamanda Ukrayna'daki gıda silolarını kasıtlı hedef alarak" tahıl üretimini de engellediğini öne sürdü.

Blinken, "Diğer rotaları en üst düzeye çıkarsak bile Ukrayna'nın, Karadeniz Tahıl Girişimi ile yapabildiği kapasiteye ulaşmak çok zor olacak." ifadesini kullandı.

Blinken'dan Türkiye'ye teşekkür

Rusya'nın anlaşmaya geri dönmesi konusunun "kendi bileceği iş" olduğunu ifade eden Blinken, Karadeniz Tahıl Anlaşması'ndaki çabaları için Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine ve Türkiye'ye teşekkürlerini yineledi.

Bakan Blinken, dünya nüfusunun 2050 yılına kadar 10 milyara ulaşabileceği ve gıdaya duyulan ihtiyacın yüzde 50 artacağı tahminini paylaştı.

Blinken, hal böyleyken çatışmalar ve diğer nedenlerle üretimin artmadığını, aksine verimin düştüğünü kaydetti.

ABD'nin her yıl Dünya Gıda Programı bütçesinin yarısını tek başına karşıladığına dikkati çeken Blinken, bugün Haiti ve 11 Afrika ülkesindeki gıda kıtlığıyla mücadele için 360 milyon dolarlık yardım kararı aldıklarını belirtti.

Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için Birleşmiş Milletler (BM), Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törende Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, süresi dolan anlaşmaya ilişkin 17 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "Tahıl koridoru anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı yerine getirilmedi." ifadelerini kullanmıştı.

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