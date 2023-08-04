Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı'na Prof. Dr. Yüksel Özgen'i atadı. Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu görevinden alınırken, yerine Rahmi Güney getirildi.

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Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) kararları da dahil olmak üzere, Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında kararlar, 4 Ağustos tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı'na Prof. Dr. Yüksel Özgen atandı. Özgen, son olarak 2021 Eylül ayında Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı olarak görevlendirilmiş, 4 Ocak 2023 tarihinde ise Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığına atanmıştı.

Bayburt Milli Eğitim Müdürü görevden alındı

Erdoğan, Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu'nu da görevden aldı. Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Rahmi Güney atandı.

2011-2016 yılları arasında Bayburt Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü olan Cengiz Karakaşoğlu, 2020 yılında Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atandı. Ancak 6 Mart 2022 yılında bu görevinden alınan Karakaşoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı Personel Genel Müdürlüğü Koordinasyon biriminde görevlendirilmişti. Karakaşoğlu’nun yerine Ankara Çankaya Lisesi Müdürü Ahmet Hakan Tomar atanmıştı.

7 Mart 2022 tarihinde Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü olarak Cengiz Karakaşoğlu’nun yerine atanan Ahmet Hakan Tomar, 4 ay sonra görevden alınarak Ankara Yenimahalle İlçe Müdürlüğüne atandı.

Bayburt Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hakan Tomar görevden alınırken yerine Yüksek Öğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Daire Başkanı Rahmi Güney görevlendirilmişti.

Prof. Dr. Yüksel Özgen kimdir?

1971 yılında Çorum’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimlerini Çorum’da tamamladı. 1993 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. 1994 yılında Kırıkkale Üniversitesi Tarih Bölümüne Araştırma Görevlisi olarak atandı. 1995 yılında Selçuk Üniversitesinde yüksek lisansını, 2004 yılında Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsünde doktorasını tamamladı.

1999 yılında Başbakanlık Cumhuriyet Arşivinde Arşiv Uzmanı olarak görev yaptı. 2000 yılında bir süre Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinde Arşiv Uzmanı olarak görevlendirildi. 2005 yılında TİKA Türkoloji Projesi kapsamında Arnavutluk Tiran Üniversitesinde Öğretim Üyesi olarak görevlendirildi. 2006 yılında yine aynı proje kapsamında Bosna-Hersek Tuzla Üniversitesinde Öğretim Üyesi olarak görevlendirildi. 2009 yılında Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne Öğretim Üyesi olarak göreve başladı. Aynı yıl Üniversitenin Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü Başkanlığına atandı. 2014-2018 yılları arasında Çankırı Belediyesi Dr. Rıfkı Kamil Urga Çankırı Araştırmaları Merkezi Koordinatörlüğü, 2016-2019 yılları arasında Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü görevlerini yürüttü. 2017 yılında doçentlik unvanını aldı ve 2023 Ocak ayında Kırıkkale Üniversitesinde Profesörlük kadrosuna atandı.

Yayımlanmış kitapları: Arşiv Belgelerine Göre Atatürk’ün Çankırı Gezisi (Çankırı Belediyesi Yayını 2011), Bir Milletin Atasına Vedası (Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları 2013, İkinci Baskı 2022), Çankırı Belediyesi Dr. Rıfkı Kamil Urga Araştırma Merkezi Arşiv Kataloğu (2015), 21 Kasım 1938’in Sessiz Tanıkları (Türk Tarih Kurumu Yayınları 2020), Selanik’ten Anıtkabir’e Gazi Mustafa Kemal Atatürk-Sergi Kataloğu (Türk Tarih Kurumu Yayınları 2022).

2018 yılında Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı Bilim Kurulu Asli Üyeliğine seçildi. 2019 yılında Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkan Yardımcılığına atandı. 2021 Eylül ayında Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı olarak görevlendirildi. 4 Ocak 2023 tarihinde Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığına atandı.