YAŞ toplantısında alınan kararlar Resmi Gazete'de yayınlandı

YAŞ toplantısında alınan terfi ve atama kararları Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi..

Abone ol

TSK komuta kademesi değişti. Yüksek Askeri Şura, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

3 saatlik toplantının ardından kararlar açıklandı..

Genelkurmay Başkanı Metin Gürak oldu

YAŞ kararları doğrultusunda 2’nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 31’inci Genelkurmay Başkanı oldu.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na Genelkurmay 2’nci Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu atandı.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu ise görevine devam edecek.

32 general ve amiral bir üst rütbeye, 63 albay general ve amiralliğe yükseltildi

Öte yandan, 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 63 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.

Toplantıda alınan kararlar Resmi Gazete'de yayınlandı.