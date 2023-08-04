BIST 7.222
DOLAR 26,95
EURO 29,58
ALTIN 1.679,87
HABER /  SPOR

Türk takımlarının UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Türk takımlarının UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde rakiplerini eleyen Beşiktaş, Fenerbahçe ve Yukatel Adana Demirspor'un 3. eleme turunda karşılaşacağı takımlar belli oldu.

Abone ol

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında 2. eleme turu rövanş maçları oynandı.

İlk maçta 2-2 berabere kaldığı Bosna Hersek'in Zeljeznicar takımını rövanşta 2-0 mağlup eden Azerbaycan ekibi Neftçi, tur atlayarak Beşiktaş ile eşleşti.

Lüksemburg'un Differdange takımıyla ilk maçta 1-1 berabere kalan, rövanşta ise 4-3 kazanarak yoluna devam eden Slovenya temsilcisi Maribor, 3. eleme turunda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Macaristan ekibi Zalaegerszegi'yi ilk maçta 1-0 ve rövanşta 2-1'lik skorlarla yenen Hırvatistan temsilcisi Osijek ise 3. eleme turunda Adana Demirspor ile mücadele edecek.

Ligde 3. eleme turu müsabakaları, 10 ve 17 Ağustos'ta oynanacak.
Muhabir:Mutlu

ÖNCEKİ HABERLER
Şenol Güneş: Kötü görüntüler düşmanlığa sebep olur
Şenol Güneş: Kötü görüntüler düşmanlığa sebep olur
YAŞ toplantısında alınan kararlar Resmi Gazete'de yayınlandı
YAŞ toplantısında alınan kararlar Resmi Gazete'de yayınlandı
Ersan Şen: Erdoğan seçimi bileğinin hakkıyla kazandı
Ersan Şen: Erdoğan seçimi bileğinin hakkıyla kazandı
Blinken: Rusya Karadeniz Tahıl Anlaşması'nı şantaj aracı olarak kullanıyor
Blinken: Rusya Karadeniz Tahıl Anlaşması'nı şantaj aracı olarak kullanıyor
Askerlikte yeni dönem! MSB alınan yeni kararı duyurdu
Askerlikte yeni dönem! MSB alınan yeni kararı duyurdu
İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar devam etti
İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar devam etti
Vladimir Putin'den Rus bürokratlara yerli araç kullanma talimatı
Vladimir Putin'den Rus bürokratlara yerli araç kullanma talimatı
Nijer'de France 24 ve RFI'nın yayınları kesildi
Nijer'de France 24 ve RFI'nın yayınları kesildi
Fatih Erbakan: Emeklilerimiz için yılbaşına kadar beklenmemeli
Fatih Erbakan: Emeklilerimiz için yılbaşına kadar beklenmemeli
Beşiktaş'ın Avrupa maçında oyuncular soyunma odasına çağrıldı
Beşiktaş'ın Avrupa maçında oyuncular soyunma odasına çağrıldı
MEB'den öğrencilere "Liseye Hoş Geldin" kitapları
MEB'den öğrencilere "Liseye Hoş Geldin" kitapları
Samsun'da "Dur" ihtarına uymayan otomobilden çok sayıda mermi çıktı
Samsun'da "Dur" ihtarına uymayan otomobilden çok sayıda mermi çıktı