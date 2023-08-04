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Resmi Gazete'de yayımlandı! Deprem bölgesindeki esnafın kredi borçları 6 ay ertelendi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Deprem bölgesindeki esnafın kredi borçları 6 ay ertelendi

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında afet bölgesi ilan edilen yerlerde esnaf ve sanatkarlara Halkbank tarafından kullandırılan kredilerin ödemeleri faizsiz 6 ay daha ertelenmesine yönelik karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 6 ay geçti. Bölgede yeniden yapılanma süreci sürerken hükümet özellikle esnaf ve sanatkara yönelik yeni tedbirler almaya devam ediyor.

Daha önce bölge esnafının krediye rahat ulaşmasının önü açılarak Türkiye Halk Bankası'nca (Halkbank) 12 ay geri ödemesiz, 60 ay vadeli 250 bin liraya kadar limitli deprem destek kredisi sağlanmıştı.

Son alarak da depremden etkilenen illerde zarar gören esnaf ve sanatkara Halkbank tarafından kullandırılan düşük faizli kredi borçlarının ödemesi ertelendi.

9,5 milyar lira kredi bakiyesi

64 bin 191 esnaf ve sanatkarın 9,5 milyar lira kredi bakiyesi bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla esnafın 6 Ağustos tarihinden itibaren kredi borcu vade ödemesi 6 ay süreyle ertelendi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin açıklamasında, hükümet olarak depremzede esnaf ve sanatkarların yaralarını sarabilmek için desteklere devam ettiklerinin altını çizdi.

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