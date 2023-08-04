Zonguldak'ta bir kadın evde ölü bulundu! Gözaltına alınan şoke etti
ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde evinde ölü bulunan kadının oğlu cinayet şüphesiyle cezaevine gönderildi.Abone ol
Merkez Mahallesinde bir apartmanda yaşayan yabancı uyruklu F.M.S (28), 29 Temmuz'da annesi N.A'nın nefes alamadığı gerekçesiyle durumu sağlık ekiplerine haber verdi.
Adrese gelen sağlık personeli, yaptığı incelemede N.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi. İşlemlerinin ardından akrabalarına teslim edilen N.A'nın cenazesi, Karabük'te toprağa verildi.
Oğlu cinayet şüphesiyle gözaltına alındı
Araştırma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayet şüphesiyle F.M.S'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan evde çok sayıda ziynet eşyasının bulunduğu öğrenildi.