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CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den adaylık çıkışı: Genel başkanlıksa da genel başkanlık

CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den adaylık çıkışı: Genel başkanlıksa da genel başkanlık

CHP Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkan adaylığı ile ilgili "Sorumluluk almaksa sorumluluk, fedakarlık yapmaksa fedakarlık. Ben bu partinin yeniden yenilgi yaşamaması için her göreve talibim. Bu genel başkanlıksa da genel başkanlık.." çıkışını yaptı.

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CHP Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Halk TV'de gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ arasında yapılan 'gizli protokol'e ilişkin Özel "Biz çok ciddi bir kayba uğradık, getirinin üzerinde götürü oldu. Normalde bu milletvekili seçiminde bir iç hukuk belgesine ihtiyaç vardı. Kılıçdaroğlu Özdağ mutabakatını bilmiyorduk. Bu anlaşmanın yapılmış olmasını hiç beklemezdim. Ben CHP'nin kendi kimliğiyle kendine yakışan bir çizgi sürdürmesini düşünürüm. Meral hanımın 'biz her yetkiyi vermiştik' açıklamasını da hatırlatmak lazım." dedi.

"Meseleyi seçmene yüklemek doğru değil"

Duygusal kopuş olduğunu belirten Özel "Birincisi her paylaşımın altına bakıyoruz. Ben de bakıyorum. ben duygusal kopuş kelimelerini kullandığım zamandan beri hep özetle önüme geldi. Binlerce onlarca sayfalarca 'tam hissettiğimiz bu' mesajları aldım. Kopuş fena bir şeydir. Bu başka bir şeydir. Sakince çıkıp uzaklara gitme meselesine bir çözüm bulmamız lazım. Türkiye'nin neresine giderse git insanlar bir şey bekliyor. Bu duygusal kopuş heryerde var. Duygusal kopuş var. Yok demekle olmaz. Meseleyi seçmene yüklemek anlamamak doğru değil. Her seçim sonucu seçmenin size yazdığı bir mektup var. Onu açıp satır satır okuyacaksınız. Bunu yaptığınıza ikna olurlarsa kopmazlar. Sizi değiştirirler ama kopmazlar. Önemli olan ve beni iten mesele 'duygusal kopuş' meselesi." diye konuştu.

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