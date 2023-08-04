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Manisa'da yolcu otobüsü tıra çarptı! Kazada birçok yolcu yaralandı

Manisa'da yolcu otobüsü tıra çarptı! Kazada birçok yolcu yaralandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden yolcu otobüsü seyir halindeki tıra çarptı.

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Olay İzmir-Ankara Kara Yolu Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Fahri Ö. (62) idaresindeki 06 CTY 424 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü İzmir yönünden Ankara istikametine gitmekte olan İhsan K. (63) idaresindeki 27 P 9671 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Vatandaşların bilgi vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada otobüste yolcu olarak bulunan Arkut Z. K. (17), Selen F. K. (20) ve Adem Y. (52) çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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