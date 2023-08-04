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Ekrem İmamoğlu neyi bekliyor? Abdulkadir Selvi "vazgeçmiş değil" diyerek açıkladı

Ekrem İmamoğlu neyi bekliyor? Abdulkadir Selvi "vazgeçmiş değil" diyerek açıkladı

Abdulkadir Selvi, CHP'de "değişim" tartışmalarının baş aktörü olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "rotayı" İBB'ye çevirdiğini belirtti. Selvi, "İmamoğlu’nun ilçe kongreleri bittikten sonra oluşan delege yapısına göre karar vereceği söyleniyor. " dedi.

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Hürriyet yazarı Selvi,CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın Ekrem İmamoğlu'na yakın bir isim olduğunu belirtti ve "Eğer, Ekrem İmamoğlu CHP Genel Başkanlığı’na aday olmayacaksa, geçiş döneminde kendisi aday olmak istiyor." dedi.

İmamoğlu neyi bekliyor diye soran Selvi yazısında şunları kaydetti:

"Ekrem İmamoğlu ibreyi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na çevirmiş durumda. Ama CHP genel başkan adaylığından da vazgeçmiş değil.

 İmamoğlu’nun ilçe kongreleri bittikten sonra oluşan delege yapısına göre karar vereceği söyleniyor. Mahalle delegelerinde Kılıçdaroğlu ezici bir üstünlük sağladı. İlçe kongrelerini de kazanırsa İmamoğlu aday olmayabilir deniliyor. Kaybedeceği CHP genel başkanlığı yerine kazanma umudu olan İstanbul’u tercih edeceği söyleniyor."

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