Ali Karahasanoğlu Atatürk dizisini kaldıran Disney'e teşekkür etti: Bizdeki riyakârları deşifre ettiniz

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, İslam'a hakaretle suçlanan tv yayınlarına tepki gösterilmesine "basın özgürlüğü" ve "sanat düşmanlığı" gerekçesiyle karşı çıkanların, hakaret olmayan Atatürk dizisini sadece Türkiye'de yayınlama kararı alan Disney Plus'a ateş püskürmesini riyakarlık olarak niteledi.

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Bu yıl 29 Ekim'de yayınlanması planlanan Disney Plus yapımı "Atatürk" dizisi, Ermeni lobisinin baskısıyla platformda yayınlamama kararı alması tepkilere yol açtı.

Türkiye'de pek çok kesim platforma karşı boykot çağrıları yaparken, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Disney Plus isimli kuruluşun savunmasının alınmasına ve inceleme başlatılmasına karar verdi.

Televizyon ve sinemalarda olacak

Tartışmalar sonrası The Walt Disney Company'den yapılan açıklamaya göre, televizyona özel ilk film 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda FOX kanalında yayınlanacak. Ardından ikinci film, 22 Aralık'tan itibaren sinemalarda olacak. Her iki film 2024 yazında da FOX ekranlarında yayınlanacak.

Dine saldıranlara karşı "basın özgürlüğü" denildi

Atatürk dizisiyle ilgili dikkat çeken bir değerlendirme Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu'ndan geldi. "Teşekkürler Disney, bizdeki riyakârları deşifre ettiniz!" başlıklı yazı kaleme alan yazar dini değerlere hakaret edilen yayınlara karşı protestolar için söylenenlere isyan etti.

Atatürk'e haraket içeren dizi değil

“Bize karışamazsınız, sanatımıza karışamazsınız.. Burası bir din devleti değil, laik bir devlet” dediler.." ifadelerine yer veren Karahasanoğlu, yazısında şöyle devam etti:

"Mustafa Kemal’e iki övgü yanısıra, beş de hakaret var mı, yok mu bilmiyoruz..

Ama isyan bayrağı çeken kemalistler, Atatürk’ün dizisi çekilir de, o nasıl dünyanın tamamında gösterilmez” diyerek kıyameti kopartıyorlar..

Bugün geldiğimiz nokta burası..

Hani, Mustafa Kemal’e saygısızlık içeren bir ifade o dizide olsa..

Basın özgürlüğü falan dinlemezler..

Sanat manat, gözleri hiçbir şey görmez..

Yapacaklarını buraya ihtimal olarak dahi yazmaktan çekiniyorum..

Neler olabileceğini, siz biliyorsunuz, zaten..

Riyakârlık bu derece. Çelişki bu noktada.. İkircikli tavır bu aşamada..

Düşünce özgürlüğü ise.. İslam dininde ne diyorsanız, şimdi de onu söylemeniz gerekir."

Ali Karahasanoğlu'nun yazısının tamamı