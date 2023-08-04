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Ayvacık'ta 20 kaçak göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı

Ayvacık'ta 20 kaçak göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde lastik botla kaçmaya çalışan 20 kaçak göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

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Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, hareket halindeki lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik botu ‘KB-4510’ ile bölgeye giden ekipler, lastik bottaki Afganistan uyruklu 20 kaçak göçmeni yakaladı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

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