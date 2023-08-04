Gökçen Fırat kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? İlk kadın generalGökçen Fırat hayatı

YAŞ kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı ile açıklandı, yeni terfi ve atamalar belli oldu. Buna göre Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarına göre Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Kurmay Albay Gökçen Fırat amiralliğe terfi etti. Bu gelişme sonrasında ilk kadın general olan Gökçen Fırat merak konusu oldu. Peki kimdir Gökçen Fırat, kaç yaşında, evli mi, eşi kimdir?

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Yüksek Askeri Şura (YAŞ) dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde toplandı ve YAŞ kararları, atamaları belli oldu. Buna göre Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Kurmay Albay Gökçen Fırat amiralliğe terfi etti. Gökçen Fırat, sosyal medyada birçok kişinin merak edip araştırdığı isimler arasında yer almaya başladı. Peki, Gökçen Fırat kimdir?

Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Kurmay Albay olarak görev yapan Gökçen Fırat amiralliğe terfi etti.

Böylelikle Gökçen Fırat böylelik TSK bünyesindeki ilk kadın Amiral oldu.

Gökçen Fırat hakkında henüz bir bilgi yok, bilgiler geldikçe haberimizde olacak.

"Kadınlar için de çok yeni bir şey"

Üniforma aşkı hakkında konuşan Albay Fırat aynı zamanda şu ifadeleri kullanmıştı:

Subay olmanın Türkiye'de çok saygın bir yeri var, çok güzel bir meslek. Kadınlar için de çok yeni bir şey. Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye'de çok saygın bir kurum. Onun bir parçası olmak istedim. Küçüklüğümde 30 Ağustos törenlerini hiç kaçırmazdım, bana hep çok çekici gelirdi. GATA'daki bayan öğrencileri okurdum gazetelerden. Doktorluğu bile geri plana atacak kadar seviyordum bu işi.

TSK'nın ilk kadın amirali

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Kurmay Albay Gökçen Fırat amiralliğe terfi etti. Gökçen Fırat, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ilk kadın amirali ünvanının sahibi oldu.

32 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi

Öte yandan, 30 Ağustos 2023 tarihinden geçerli olmak üzere 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 63 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. 24 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 365 albayın görev süreleri ise 2 yıl uzatıldı. 2 general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2023'ten, 41 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2023'ten geçerli olarak emekliye sevk edildi.