Hem suçlu hem güçlü! Motosikletliye çarpan araç hiçbir şey olmamış gibi kaçtı
Bursa'da park halinden aynasını kullanmadan çıkmaya çalışan bir araç seyir halindeki motosiklete çarptı. Yere düşen motosiklet sürücüsünü umursamayan araç sahibi hiçbir şey olmamış gibi kaçtı.Abone ol
Olay, Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi’nde meydana geldi. Kaldırımdan ilerleyen araç sürücüsü, aynasını kullanmadan yola inmeye çalışınca, yolda seyir halindeki motosikletliye çarptı.
Çarpma sonrası motosiklet sürücüsü yere düşerken, diğer sürücü ise aracıyla olay yerinden kaçtı. Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.